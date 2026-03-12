Rimini, 13 marzo 2026 — Meteo: nuvole, brevi piovaschi e temperature miti

Rimini, 13 marzo 2026: giornata variabile con nubi compatte, qualche piovasco isolato e temperature intorno ai 11–14 °C. Dettaglio orario nel testo.

Domani a Rimini, 13 marzo 2026, il tempo si presenterà generalmente mite ma variabile: nubi compatte nelle ore notturne e schiarite progressivamente in serata, con due brevi episodi di pioggia leggera. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto con temperatura intorno a 11,2 °C (sensazione termica ~10,7 °C). Vento molto debole da nord intorno a 0,6 m/s (direzione 350°). Nessuna precipitazione segnalata (0 mm nelle ultime 3 ore), pressione 1021 hPa e umidità elevata (~90%).

Prima mattina (03:00) — Possibile pioggia leggera: accumulo previsto 0,18 mm nelle 3 ore, probabilità di pioggia bassa-moderata (pop 20%). Temperatura circa 10,8 °C, umidità ~91%, vento debole 0,6 m/s da NW (303°), cielo ancora molto nuvoloso.

Mattina (06:00) — cielo coperto con temperature attorno a 10,8 °C e umidità ancora alta (≈92%). Vento leggero 1,5 m/s da WNW (288°). Precipitazioni non previste in questa fascia, visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00) — Ancora cielo coperto, temperatura in lieve aumento a 11,6 °C. Vento calmo 0,9 m/s da WNW (298°). Condizioni stabili ma con copertura nuvolosa estesa.

Mezzogiorno (12:00) — Un nuovo episodio di pioggia leggera possibile con accumulo stimato 0,18 mm nelle 3 ore (pop 20%). Temperatura massima del giorno intorno a 13,8 °C, umidità scesa al 74% e pressione 1018 hPa. Vento leggero 1,5 m/s da est (88°).

Primo pomeriggio (15:00) — Fase con nubi sparse, temperatura su 13,7 °C. Vento in aumento moderato 3,2 m/s da SE (118°) con raffiche fino a 3,8 m/s. Cieli meno compatti rispetto alla mattina.

Tardo pomeriggio (18:00) — Nubi sparse e prime schiarite: temperatura intorno a 11,4 °C. Vento 3,4 m/s da SE (128°) con raffiche fino a 4,4 m/s. Copertura nuvolosa circa 45%, condizioni in miglioramento.

Sera (21:00) — Cielo sereno con temperature sui 10,9 °C e umidità intorno all'87%. Vento debole 2,2 m/s da sud (174°). Tempo più stabile e notturno asciutto.

Riepilogo del giorno

Giornata mite per il periodo con temperature tra circa 10,8 °C e 13,8 °C. Prevalenza di cielo nuvoloso nella prima parte della giornata, con due brevi piovaschi leggeri attesi intorno alle 03:00 e alle 12:00 (accumuli limitati, ~0,18 mm ciascuno). Venti generalmente deboli, localmente moderati nel pomeriggio (fino a ~3–4 m/s). Schiarite più decise in serata e tempo asciutto per la notte.