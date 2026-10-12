Rimini, 13 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti

A Rimini il 13 ottobre 2026 tempo prevalentemente sereno, minime intorno a 12°C e massime vicine a 20°C; vento debole e bassa probabilità di pioggia.

La giornata di martedì 13 ottobre a Rimini si presenta sotto l'egida dell'anticiclone: tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni, con escursione termica moderata e vento generalmente debole. Di seguito il quadro dettagliato per fasce orarie, utile per pianificare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): condizioni iniziali tranquille con poche nuvole e temperatura intorno a 13,4 °C. Umidità al 74% e pressione sui 1023 hPa. Vento debole da nord a circa 2,6 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00): il cielo si mantiene sereno, temperatura minore della notte intorno a 12,4 °C, umidità in lieve aumento al 79%. Vento molto debole da ovest-nordovest a 1,1 m/s (raffiche fino a 2,2 m/s). Pressione stabile a 1023 hPa. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): al sorgere del sole ancora cielo sereno, con temperatura intorno a 12,9 °C e umidità elevata (87%). Vento moderato fino a 3,1 m/s da ovest-sudovest con raffiche che possono raggiungere 5,6 m/s. Pressione in lieve aumento a 1024 hPa.

Mezza mattinata (09:00): il cielo resta sereno, temperatura in crescita a 15,7 °C. Umidità scende al 62% e la pressione sale a 1025 hPa. Vento debole da ovest-nordovest a 2,2 m/s con raffiche fino a 5,8 m/s. Atmosfera asciutta e gradevole per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): giornata limpida con cielo sereno e massimo parziale di soleggiamento; temperatura intorno a 18,9 °C. Umidità bassa (50%), vento leggero da nord-nordest a 1,7 m/s. Pressione 1025 hPa. Condizioni ottimali per il pranzo all'aperto o passeggiate sul lungomare.

Primo pomeriggio (15:00): lieve aumento fino a 19,98 °C (quasi 20 °C), con nubi sparse che possono dare qualche velatura ma senza fenomeni associati. Umidità sul 51% e vento debole da nord-est a 2,1 m/s (raffiche fino a 4,6 m/s). Pressione 1024 hPa. Probabilità di precipitazioni: 0%.

Tardo pomeriggio (18:00): rapido calo termico a 16,4 °C al tramonto, cielo prevalentemente sereno. Umidità risale al 72%; vento quasi assente, intorno a 0,3 m/s. Pressione leggermente superiore, 1025 hPa. Serata inizialmente tranquilla e asciutta.

Sera (21:00): condizioni notturne stabili con cielo sereno, temperatura attorno a 13,8 °C e umidità elevata al 87%. Vento debole da sud-ovest a 1,9 m/s (raffiche fino a 3,6 m/s). Pressione massima della giornata vicino a 1027 hPa. Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Prevale un regime di alta pressione: giornata stabile e per lo più soleggiata a Rimini il 13 ottobre 2026, con temperature fra circa 12 °C e 20 °C, umidità variabile ma senza fenomeni significativi e vento generalmente debole. Condizioni favorevoli per attività all'aperto; nessuna precipitazione attesa.