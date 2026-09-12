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Rimini, 13 settembre 2026: previsioni meteo - giornata stabile con nubi sparse e punte attorno a 26°C

Rimini, 13 settembre 2026 — giornata prevalentemente stabile, venti deboli e precipitazioni assenti. Leggi il dettaglio orario per organizzare la giornata.

A cura di Redazione
12 settembre 2026 15:00
Rimini, 13 settembre 2026: previsioni meteo - giornata stabile con nubi sparse e punte attorno a 26°C -
Meteo
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Domani a Rimini la situazione meteorologica resterà generalmente stabile grazie a un campo di alta pressione: poche precipitazioni previste e venti deboli. Di seguito il quadro fascia per fascia per orientare programmi all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 18,9 °C (percepita 18,3 °C).
  • Umidità: 57%; punto di rugiada 10,3 °C.
  • Pressione: 1022 hPa.
  • Vento: debole da Ovest (≈261°) a 2,4 m/s, raffiche fino a 2,2 m/s.
  • Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: nubi sparse.
  • Temperatura: 19,35 °C (percepita 18,86 °C).
  • Umidità: 58%; punto di rugiada 10,2 °C.
  • Pressione: 1022 hPa.
  • Vento: debole da Ovest-SO (≈257°) a 2,6 m/s, raffiche fino a 2,5 m/s.
  • Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattina (06:00)

  • Condizione: nubi sparse.
  • Temperatura: 20,37 °C (percepita 20,1 °C).
  • Umidità: 63%; punto di rugiada 11,9 °C.
  • Pressione: 1022 hPa.
  • Vento: debole prevalentemente da Ovest (≈266°) a 2,2 m/s, raffiche fino a 2,3 m/s.
  • Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: nubi sparse, ampie schiarite.
  • Temperatura: 24,54 °C (percepita 24,4 °C).
  • Umidità: 53%; punto di rugiada 12,9 °C.
  • Pressione: 1023 hPa (massima del giorno al mattino).
  • Vento: debole da Nord-Ovest (≈337°) a circa 2,0 m/s, raffiche intorno a 2,5 m/s.
  • Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: nubi sparse con più sole nel corso della tarda mattinata.
  • Temperatura: 26,52 °C (percepita 26,5 °C) — picco termico giornaliero.
  • Umidità: 48%; punto di rugiada 12,7 °C.
  • Pressione: 1022 hPa.
  • Vento: debole da Nord-Est (≈52°) a 2,9 m/s, raffiche fino a 2,1 m/s.
  • Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: nubi sparse ma con aumento della copertura (circa 72% di nuvolosità).
  • Temperatura: 25,8 °C (percepita 25,7 °C).
  • Umidità: 47%; punto di rugiada 12,1 °C.
  • Pressione: 1021 hPa.
  • Vento: debole da Est-Nord-Est (≈68°) a 2,3 m/s, raffiche fino a 1,4 m/s.
  • Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: nubi sparse con schiarite serali in arrivo.
  • Temperatura: 22,67 °C (percepita 22,5 °C).
  • Umidità: 57%; punto di rugiada 12,4 °C.
  • Pressione: 1021 hPa.
  • Vento: molto debole da Est-Sud-Est (≈112°) a 1,2 m/s, raffiche fino a 1,3 m/s.
  • Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo sereno con temperature miti.
  • Temperatura: 21,61 °C (percepita 21,4 °C).
  • Umidità: 61%; punto di rugiada 12,7 °C.
  • Pressione: 1021 hPa.
  • Vento: debole da Sud-Sud-Ovest (≈203°) a 1,7 m/s, raffiche fino a 1,7 m/s.
  • Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente stabile e asciutta a Rimini il 13 settembre 2026: assenza di precipitazioni, cielo variabile con nubi sparse ma ampie schiarite nelle ore centrali e serali, temperature gradevoli con un massimo attorno a 26,5 °C. Venti deboli per tutta la giornata e pressione stabile intorno a 1021–1023 hPa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto; si consiglia una leggera protezione solare nelle ore centrali.

Previsioni meteo 13 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.9° (perc. +18.3°)
Precip. -
Vento 2.4 O (max 2.2)
Umidità 57%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.4° (perc. +18.9°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 2.5)
Umidità 58%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.4° (perc. +20.1°)
Precip. -
Vento 2.2 O (max 2.3)
Umidità 63%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +24.5° (perc. +24.4°)
Precip. -
Vento 2.0 NO (max 2.5)
Umidità 53%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +26.5° (perc. +26.5°)
Precip. -
Vento 2.9 NE (max 2.1)
Umidità 48%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.8° (perc. +25.7°)
Precip. -
Vento 2.3 E (max 1.4)
Umidità 47%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.7° (perc. +22.5°)
Precip. -
Vento 1.2 E (max 1.3)
Umidità 57%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.6° (perc. +21.4°)
Precip. -
Vento 1.7 SO (max 1.7)
Umidità 61%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.2° (perc. +21.0°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 1.2)
Umidità 61%
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