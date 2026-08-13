Rimini, 14 agosto 2026 — Giornata estiva con caldo e cieli per lo più sereni

Previsioni per Rimini il 14 agosto 2026: pomeriggio molto caldo, poche nubi e precipitazioni assenti. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

L'estate non dà tregua sulla costa romagnola: per Rimini il 14 agosto 2026 è attesa una giornata tipicamente estiva, con temperature in rialzo e scarsa probabilità di pioggia. Leggi il dettaglio orario per pianificare attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 24,6 °C, umidità 44%, pressione 1019 hPa. Punto di rugiada 12,3 °C, temperatura percepita circa 24,2 °C. Vento debole dai 251° (WSW) a 1,6 m/s, raffiche fino a 1,3 m/s. Precipitazioni previste: 0 mm. Visibilità buona.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto localmente, ma senza fenomeni significativi. Temperatura circa 22,7 °C, umidità 54%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 14,3 °C. Sensazione termica 22,5 °C. Vento da Ovest a 2,1 m/s (deg. 276), raffiche 2,1 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00) — nubi sparse e aumento graduale delle temperature: 26,97 °C, umidità 51%, pressione 1018 hPa. Punto di rugiada 15,1 °C, sensazione termica 27,5 °C. Vento da WNW a 2,8 m/s, raffiche fino a 3,3 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e clima già caldo: 30,9 °C, umidità 36%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 12,6 °C. Sensazione termica 30,2 °C. Vento da NNE a 3,6 m/s, raffiche 3,9 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — sereno, caldo intenso: massima prevista intorno a 34,6 °C, umidità bassa 29%, pressione 1017 hPa. Punto di rugiada 9,9 °C; temperatura percepita circa 33,9 °C. Vento debole da ENE a 3,6 m/s, raffiche 3,7 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno con caldo persistente: 34,1 °C, umidità 28%, pressione 1016 hPa. Punto di rugiada 8,8 °C; sensazione termica 33,0 °C. Vento da ENE a 3,1 m/s, raffiche fino a 4,0 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — sereno, lieve attenuazione delle temperature ma ancora caldo: 32,2 °C, umidità 32%, pressione 1015 hPa, punto di rugiada 9,2 °C. Sensazione termica 31,3 °C. Vento da SE a 2,5 m/s, raffiche 2,4 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00) — cielo sereno e rinfrescamento marcato rispetto al pomeriggio: 26,8 °C, umidità 32%, pressione 1015 hPa, punto di rugiada 8,0 °C. Sensazione termica 26,4 °C. Vento debole da Sud a 2,1 m/s, raffiche 2,0 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Il 14 agosto 2026 a Rimini sarà una giornata estiva con temperature elevate (picco intorno a 34–35 °C nel primo pomeriggio), venti deboli e assente probabilità di pioggia (0 mm). Cieli per lo più sereni, con momentanea copertura notturna/prime ore del mattino. Si consiglia protezione solare e idratazione durante le ore più calde.