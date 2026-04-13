Rimini, 14 aprile 2026: giornata instabile con piogge intermittenti e temperature miti
A Rimini il 14 aprile 2026 tempo instabile: piogge a intermittenza, cielo coperto e temperature tra 12°C e 17°C. Previsioni orarie e consigli.
La giornata di domani a Rimini si presenta complessivamente instabile: pause asciutte alternate a piovaschi, nuvolosità compatta e venti moderati da ovest-nordovest. Di seguito il dettaglio orario per organizzare gli spostamenti e le attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) – pioggia moderata: temperatura attesa intorno ai 12,5°C, umidità molto alta (97%) e precipitazione significativa nelle tre ore precedenti ~3,05 mm. Vento debole da NW attorno a 2,3 m/s senza raffiche importanti segnalate (raffica 2,26 m/s). Visibilità buona (10 km) nonostante la pioggia; strade bagnate e possibili lievi accumuli d'acqua.
Prima mattina (03:00) – pioggia leggera: lieve aumento termico a 13,6°C, probabilità di pioggia alta (≈97%) e pioggia attesa ~0,7 mm nelle tre ore. Vento leggero da ovest (≈3,0 m/s) con raffiche fino a 4 m/s; cielo coperto. Consigliata prudenza alla guida per fondo stradale scivoloso.
Mattina (06:00) – pioggia leggera: temperature attorno a 13,4°C, umidità 95% e pioggia residua stimata ~0,87 mm. Vento in lieve rinforzo a 4,3 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s; cielo molto nuvoloso (98%). Possibile alternanza di deboli precipitazioni e schiarite limitate.
Mezza mattinata (09:00) – pioggia leggera a intermittente: lieve riscaldamento a 14,6°C, umidità ancora alta (95%). Pioggia minore (~0,18 mm nelle 3 h) ma visibilità ridotta segnalata (≈6,8 km). Vento moderato da Ovest-Nordovest intorno a 5,5 m/s con raffiche fino a 7,8 m/s. Attività all'aperto possibili ma con ombrello a portata di mano.
Mezzogiorno (12:00) – cielo coperto: temperatura massima prevista vicino ai 17,0°C, umidità in calo (80%) e probabilità di pioggia relativamente bassa (≈19%). Nessuna precipitazione significativa prevista nelle tre ore; vento attorno a 5,7 m/s con raffiche fino a 7,3 m/s. Cielo coperto ma pausa asciutta probabile a metà giornata.
Primo pomeriggio (15:00) – pioggia leggera: sensibile aumento della probabilità di pioggia (100%) con precipitazioni stimate ~0,95 mm. Temperatura in lieve calo a 15,8°C, umidità 88%. Vento più debole a 3,9 m/s ma con raffiche fino a 6,6 m/s. Si raccomanda protezione per apparecchiature e attività esposte.
Tardo pomeriggio (18:00) – pioggia leggera: temperature intorno a 14,9°C, umidità 95% e pioggia prevista ~1,4 mm nelle tre ore. Vento debole da ovest a 2,3 m/s (raffica 2,9 m/s). Cielo molto coperto (99%): traffico e spostamenti serali potrebbero subire rallentamenti per strade bagnate.
Sera (21:00) – pioggia leggera e nuvolosità compatta: temperatura attesa 13,8°C, probabilità di precipitazioni alta (≈96%) con pioggia residua ~0,89 mm. Vento intorno a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s; pressione attorno a 1016 hPa. Serata umida e grigia, con possibili rovesci intermittenti.
Riepilogo del giorno
Giornata nel complesso instabile per Rimini il 14 aprile 2026: piogge intermittenti soprattutto nella notte, notte inoltrata e nel pomeriggio, con un intervallo più asciutto e molto nuvoloso a metà giornata. Temperature miti tra circa 12–17°C, vento moderato da ovest-nordovest (5–6 m/s in media con raffiche locali più forti). Raccomandati ombrello e prudenza su strade bagnate; condizioni non estreme ma variabili.