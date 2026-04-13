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Rimini, 14 aprile 2026: giornata instabile con piogge intermittenti e temperature miti

A Rimini il 14 aprile 2026 tempo instabile: piogge a intermittenza, cielo coperto e temperature tra 12°C e 17°C. Previsioni orarie e consigli.

A cura di Redazione
13 aprile 2026 15:00
Rimini, 14 aprile 2026: giornata instabile con piogge intermittenti e temperature miti -
Meteo
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La giornata di domani a Rimini si presenta complessivamente instabile: pause asciutte alternate a piovaschi, nuvolosità compatta e venti moderati da ovest-nordovest. Di seguito il dettaglio orario per organizzare gli spostamenti e le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)pioggia moderata: temperatura attesa intorno ai 12,5°C, umidità molto alta (97%) e precipitazione significativa nelle tre ore precedenti ~3,05 mm. Vento debole da NW attorno a 2,3 m/s senza raffiche importanti segnalate (raffica 2,26 m/s). Visibilità buona (10 km) nonostante la pioggia; strade bagnate e possibili lievi accumuli d'acqua.

Prima mattina (03:00)pioggia leggera: lieve aumento termico a 13,6°C, probabilità di pioggia alta (≈97%) e pioggia attesa ~0,7 mm nelle tre ore. Vento leggero da ovest (≈3,0 m/s) con raffiche fino a 4 m/s; cielo coperto. Consigliata prudenza alla guida per fondo stradale scivoloso.

Mattina (06:00)pioggia leggera: temperature attorno a 13,4°C, umidità 95% e pioggia residua stimata ~0,87 mm. Vento in lieve rinforzo a 4,3 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s; cielo molto nuvoloso (98%). Possibile alternanza di deboli precipitazioni e schiarite limitate.

Mezza mattinata (09:00)pioggia leggera a intermittente: lieve riscaldamento a 14,6°C, umidità ancora alta (95%). Pioggia minore (~0,18 mm nelle 3 h) ma visibilità ridotta segnalata (≈6,8 km). Vento moderato da Ovest-Nordovest intorno a 5,5 m/s con raffiche fino a 7,8 m/s. Attività all'aperto possibili ma con ombrello a portata di mano.

Mezzogiorno (12:00)cielo coperto: temperatura massima prevista vicino ai 17,0°C, umidità in calo (80%) e probabilità di pioggia relativamente bassa (≈19%). Nessuna precipitazione significativa prevista nelle tre ore; vento attorno a 5,7 m/s con raffiche fino a 7,3 m/s. Cielo coperto ma pausa asciutta probabile a metà giornata.

Primo pomeriggio (15:00)pioggia leggera: sensibile aumento della probabilità di pioggia (100%) con precipitazioni stimate ~0,95 mm. Temperatura in lieve calo a 15,8°C, umidità 88%. Vento più debole a 3,9 m/s ma con raffiche fino a 6,6 m/s. Si raccomanda protezione per apparecchiature e attività esposte.

Tardo pomeriggio (18:00)pioggia leggera: temperature intorno a 14,9°C, umidità 95% e pioggia prevista ~1,4 mm nelle tre ore. Vento debole da ovest a 2,3 m/s (raffica 2,9 m/s). Cielo molto coperto (99%): traffico e spostamenti serali potrebbero subire rallentamenti per strade bagnate.

Sera (21:00)pioggia leggera e nuvolosità compatta: temperatura attesa 13,8°C, probabilità di precipitazioni alta (≈96%) con pioggia residua ~0,89 mm. Vento intorno a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s; pressione attorno a 1016 hPa. Serata umida e grigia, con possibili rovesci intermittenti.

Riepilogo del giorno

Giornata nel complesso instabile per Rimini il 14 aprile 2026: piogge intermittenti soprattutto nella notte, notte inoltrata e nel pomeriggio, con un intervallo più asciutto e molto nuvoloso a metà giornata. Temperature miti tra circa 12–17°C, vento moderato da ovest-nordovest (5–6 m/s in media con raffiche locali più forti). Raccomandati ombrello e prudenza su strade bagnate; condizioni non estreme ma variabili.

Previsioni meteo 14 aprile 2026

00:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +12.5° (perc. +12.3°)
Precip. 3.05mm (prob. 100%)
Vento 2.3 NO (max 2.3)
Umidità 97%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.6° (perc. +13.5°)
Precip. 0.7mm (prob. 97%)
Vento 3.0 O (max 4.0)
Umidità 96%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.4° (perc. +13.3°)
Precip. 0.87mm (prob. 91%)
Vento 4.3 O (max 7.1)
Umidità 95%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.6° (perc. +14.6°)
Precip. 0.18mm (prob. 40%)
Vento 5.5 O (max 7.8)
Umidità 95%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.0° (perc. +16.8°)
Precip. -
Vento 5.7 O (max 7.3)
Umidità 80%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.8° (perc. +15.7°)
Precip. 0.95mm (prob. 100%)
Vento 3.9 O (max 6.6)
Umidità 88%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.9° (perc. +15.0°)
Precip. 1.4mm (prob. 100%)
Vento 2.3 O (max 2.9)
Umidità 95%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.8° (perc. +13.8°)
Precip. 0.89mm (prob. 96%)
Vento 3.3 O (max 4.4)
Umidità 97%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.7° (perc. +13.6°)
Precip. 0.53mm (prob. 85%)
Vento 2.1 N (max 3.9)
Umidità 97%
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