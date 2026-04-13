Rimini, 14 aprile 2026: giornata instabile con piogge intermittenti e temperature miti

A Rimini il 14 aprile 2026 tempo instabile: piogge a intermittenza, cielo coperto e temperature tra 12°C e 17°C. Previsioni orarie e consigli.

A cura di Redazione 13 aprile 2026 15:00

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