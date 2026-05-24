Ristorante Auriga, che passione: è aperto tutto l'anno

Lo storico locale di Rivazzurra ha cambiato gestione rimanendo nel solco della tradizione: strizza l'occhio ai turisti ma anche alla clientela del territorio

Dal mese di marzo ha riaperto i battenti l’Auriga, il noto ristorante pizzeria sul lungomare di Rivazzurra di Rimini, locale storico della Riviera, che esiste fin dagli anni Settanta e forse ancor prima.

Il motto della nuova avventura è “Stessa storia, stessa passione”. Che cosa significa? Al timone non troviamo più la triade molto conosciuta in città composta da Veniero, in pista dal 1985, Antonello e Beppe, ma quella formata dallo stesso Beppe, il pizzaiolo del locale da oltre 25 anni, Matteo e Gianni, rispettivamente cameriere del ristorante dai primi anni duemila e storico cuoco dell’Auriga per oltre dieci anni. Un passaggio di testimone comunque nel solco della tradizione gastronomica del locale, seppure rivista. Da qui il motto “Stessa storia, stessa passione”.

Ma questa grande passione va oltre il limite temporale della stagione estiva. Come sempre, dal 26 maggio l’Auriga sarà aperto tutti i giorni fino alla metà di settembre dalle 12 alle 24 e – ecco la novità più importante – lo sarà per tutti i dodici mesi all’anno. Un ritorno al passato che rappresenta un segnale forte alla città di Rimini e a tutta la provincia. Nelle buone intenzioni dei tre soci l’Auriga ha l’ambizione di essere, infatti, una sorta di ‘casa al mare’ per i riminesi quando al posto del sole c’è la pioggia e i turisti sono tornati a casa.

Per questo i piatti di pesce e di carne sono affiancati da interessanti fuori menù che Gianni inventa di giorno in giorno sbizzarrendo la sua fantasia attraverso la scelta di prodotti locali. Un modo per strizzare l’occhio ai clienti, anche i più esigenti, del nostro territorio.

Ovviamente è nutrita l’offerta di gustose pizze e fornarine cotte nel forno a legna, che Beppe e Rino stendono a mano con infinita passione fino a raggiungere la dimensione large, cioè extra piatto, proprio come accadeva una volta qui all’Auriga.

Per chi volesse, invece, gustare la pizza comodamente a casa così come gli altri piatti cucinati con abilità da Gianni and Co. ecco il delivery con Just Eat e Deliveroo, un servizio on line prenotabile on line direttamente anche dal proprio divano.

Altra novità è il servizio bar. E’ stato rinforzato per essere in grado di fronteggiare la richiesta di aperitivi con una selezione di cocktail in cui è specializzato Matteo, una esperienza di 25 anni come bartender in vari locali della Riviera.

All’Auriga puoi anche prenotare per gruppi, comitive con menu dedicati in occasioni di meeting, fiere, ricorrenze e cerimonie.

In conclusione l’Auriga con Matteo, Gianni e Beppe vuole scrivere una nuova pagina entusiasmante della cucina riminese.

ARTICOLO PUBLIREDAZIONALE