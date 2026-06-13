Rimini, 14 giugno 2026: giornata mite con cielo variabile e massime intorno a 30°C

Previsioni per Rimini 14 giugno 2026: nubi diffuse al mattino, cielo coperto nelle ore centrali e sereno in serata. Nessuna pioggia prevista.

Domani a Rimini la giornata si profila stabile ma con un'alternanza di nubi e schiarite: non aspettate precipitazioni, ma qualche fase di cielo coperto potrà rendere l'atmosfera più afosa nelle ore centrali. Leggi il dettaglio per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature intorno a 21,6 °C, umidità al 57% e nubi sparse (circa 50%). Vento debole da ovest-sudovest a circa 2,2 m/s (direzione 241°), senza raffiche significative (raffica 2,06 m/s). Nessuna precipitazione attesa (0 mm, probabilità 0%). Sensazione termica intorno a 21,3 °C.

Prima mattina (03:00) — L'aria si mantiene fresca per le ore notturne con 20,2 °C e umidità in calo al 46%. Cielo con nubi sparse (66%). Vento leggero da sud-ovest a 2,3 m/s (220°). Visibilità buona e nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) — Mattinata che vede un aumento della temperatura a 24,9 °C, umidità bassa (37%) e cielo ancora nuvoloso (82% di copertura). Vento molto debole da sud-ovest a 1,4 m/s (230°). Condizioni stabili, senza precipitazioni.

Mezza mattinata (09:00) — Ulteriore aumento termico fino a 28,5 °C; cielo coperto con copertura totale segnalata (100%). Vento debole da nord-est a 1,4 m/s (29°). Non sono attese piogge (0 mm), ma il cielo coperto potrà limitare il soleggiamento diretto.

Mezzogiorno (12:00) — Massime in avvicinamento a 30,1 °C con umidità intorno al 36% e cielo coperto persistente. Vento leggero da sud-est a 1,6 m/s (130°) con raffiche fino a 5,1 m/s. Nessuna precipitazione prevista; condizioni potenzialmente afose nelle aree riparate.

Primo pomeriggio (15:00) — Picco termico di giornata con 30,1 °C e umidità bassa (34%), cielo ancora coperto. Vento da sud-sudovest a 3,3 m/s (203°) con raffiche fino a 6,7 m/s. Tempo stabile, senza pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00) — Graduale attenuazione del caldo a 27,4 °C, umidità in aumento al 46% e nuvolosità ridotta (circa 83%). Vento moderato da sud-ovest a 2,8 m/s (220°) con raffiche fino a 7,9 m/s, pertanto possibili raffiche locali più sensibili. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00) — Chiusura di giornata con cielo sereno e temperatura che scende a 23,3 °C; umidità risalita al 56%. Vento da sud-ovest a 3,4 m/s (217°) con raffiche attorno a 3,1 m/s. Condizioni asciutte e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata generalmente stabile a Rimini il 14 giugno 2026: nessuna precipitazione prevista (0 mm), temperature in crescita fino a circa 30 °C nelle ore centrali, nuvolosità variabile con fasi di cielo coperto soprattutto tra mezza mattinata e primo pomeriggio e sereno in serata. Venti generalmente deboli-moderati con raffiche locali nel pomeriggio. Consigli: protezione solare nelle ore centrali e idratazione, pur non dovendo attendersi piogge.