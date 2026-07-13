Rimini, 14 luglio 2026: giornata calda e soleggiata con nubi passeggere
A Rimini il 14 luglio 2026 atteso caldo estivo, poche precipitazioni e ventilazione debole: il bollettino ora per ora.
L'estate tiene banco sul litorale riminese: per il 14 luglio 2026 si profila una giornata tipicamente estiva, con temperature elevate ma condizioni generalmente stabili. Nei paragrafi che seguono trovi il dettaglio ora per ora per organizzare al meglio la giornata, dal riposo notturno alle ore più calde del pomeriggio.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Tempo con nubi sparse e cielo parzialmente coperto. Temperatura intorno a 25.3 °C, umidità 49%, pressione 1016 hPa. Vento debole da SSE a circa 1.2 m/s con raffiche fino a 1.4 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).
Prima mattina (03:00): Ancora nubi sparse ma clima mite con 25.0 °C e umidità al 51%. Pressione 1015 hPa. Vento molto debole da SSW a 0.8 m/s, raffiche fino a 1.0 m/s. Condizioni stabili, precipitazioni non previste.
Mattina (06:00): Aumento della temperatura a 28.2 °C, cielo con nubi sparse e ampie schiarite. Umidità 44%, pressione 1015 hPa. Vento leggero da NW a 0.9 m/s. Sensazione termica simile alla temperatura (feels like 28.2 °C). Nessuna pioggia attesa.
Mezza mattinata (09:00): Cielo sereno e rapido riscaldamento: 32.5 °C, umidità al 38% e pressione 1016 hPa. Vento moderato-lieve da NNE a 4.6 m/s, raffiche fino a 3.2 m/s. Visibilità ottima. Precipitazioni assenti.
Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno e caldo marcato: 34.5 °C, umidità 42%, pressione 1015 hPa. Vento da ENE a circa 4.8 m/s. Sensazione di caldo accentuata (feels like 36.8 °C). Precipitazioni non previste.
Primo pomeriggio (15:00): Condizioni calde con nubi passeggere (copertura intorno al 56%). Temperatura massima attesa 34.7 °C, umidità 45% e pressione 1014 hPa. Vento da E a 3.9 m/s con raffiche fino a 4.1 m/s. Sensazione di caldo elevata (feels like 38.2 °C). Nessuna precipitazione prevista.
Tardo pomeriggio (18:00): Temperatura in lieve calo a 30.8 °C, nubi sparse e umidità al 52%. Pressione 1014 hPa. Vento da E-ENE a circa 3.3 m/s con raffiche fino a 4.5 m/s. Condizioni stabili, precipitazioni assenti.
Sera (21:00): Cielo sereno per la serata con temperatura intorno a 27.3 °C e umidità 56%. Pressione 1015 hPa. Vento debole da SSE intorno a 1.8 m/s, raffiche fino a 2.1 m/s. Notte che si manterrà mite e asciutta.
Riepilogo del giorno
- Condizioni generali: giornata stabile e tipicamente estiva, tra cielo sereno e nubi passeggere.
- Temperature: minime intorno a 25 °C, massime attorno a 34.7 °C; sensazione di caldo più intensa nel primo pomeriggio.
- Vento: in prevalenza debole-moderato, rotazione tra NW e E durante il giorno, raffiche contenute (fino a ~4–4.5 m/s).
- Precipitazioni: non previste, probabilità trascurabile (0%).
Consiglio pratico: protezione solare nelle ore centrali, idratazione e attenzione alle attività all'aperto nelle ore più calde.