Rimini, 14 maggio 2026: nubi in aumento e possibile pioggia serale

Previsioni per Rimini il 14 maggio 2026: temperature miti, vento occidentale moderato e pioggia leggera attesa in serata.

Domani a Rimini ci aspetta una giornata caratterizzata da un avvicendamento tra cielo sereno e nubi in progressivo aumento, con un calo delle temperature nella notte e una possibilità concreta di pioggia leggera verso sera. Segui il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte si apre con nubi sparse e tempo asciutto. Temperatura intorno a 12,8 °C (sensazione termica 12,1 °C), umidità al 76% e pressione sui 1006 hPa. Vento debole da sud-ovest a 1,7 m/s (raffica 1,7 m/s). Visibilità ottima 10 km. Nessuna precipitazione prevista (pop 0).

Prima mattina (03:00)

Cielo limpido con cielo sereno, lieve diminuzione termica a 11,9 °C (feels like 11,3 °C) e umidità che sale all'82%. Pressione intorno a 1005 hPa. Vento debole a 2,2 m/s da sud-ovest. Condizioni stabili e asciutte, ideale per spostamenti nelle prime ore.

Mattina (06:00)

Al sorgere del sole ancora cielo sereno, temperatura in aumento a 15,3 °C (feels like 14,8 °C) e umidità circa 72%. Pressione in lieve calo a 1004 hPa. Vento moderato da sud-ovest a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Giornata che parte tranquilla e soleggiata.

Mezza mattinata (09:00)

Effetto della ventilazione occidentale: aumento della nuvolosità con nubi sparse (73% di nuvolosità). Temperatura attesa 19,3 °C (feels like 18,6 °C), umidità in diminuzione al 50% e pressione 1004 hPa. Vento più incisivo a 7,4 m/s con raffiche fino a 10,3 m/s. Sole alternato a nubi, con sensazione di fresca brezza a riva.

Mezzogiorno (12:00)

Picco termico della giornata con nubi prevalenti ma ancora asciutto: circa 21,5 °C (feels like 20,6 °C), umidità bassa al 36% e pressione in lieve calo a 1002 hPa. Vento da ovest-sud-ovest a 6,4 m/s, raffiche fino a 11,1 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, attenzione al vento più sostenuto.

Primo pomeriggio (15:00)

Progressivo aumento della copertura nuvolosa fino a cielo coperto (87%): temperatura sui 18,6 °C (feels like 17,7 °C), umidità 43% e pressione 1001 hPa. Vento ancora moderato a 7,3 m/s con raffiche fino a 13,6 m/s. Ancora asciutto ma con cielo grigio: possibili annuvolamenti intensi.

Tardo pomeriggio (18:00)

Cielo coperto e temperature in calo a 16,1 °C (feels like 15,5 °C), umidità risale intorno al 63% e pressione stabile a 1001 hPa. Vento in attenuazione a 3,7 m/s (raffiche 5,4 m/s). Condizioni più umide: prepararsi a una fase serale più instabile.

Sera (21:00)

Aumento della probabilità di precipitazioni: prevista pioggia leggera con accumulo di circa 0,35 mm nelle tre ore e probabilità di pioggia (pop) 55%. Temperatura scende a 12,9 °C (feels like 12,1 °C), umidità 74% e pressione 1001 hPa. Vento debole a 2,6 m/s. Prevedere un ombrello per la serata e possibili strade bagnate.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Rimini vivrà il 14 maggio 2026 una giornata dai contrasti: mattinata e primo pomeriggio con tempo per lo più asciutto, temperature miti fino a 21–22 °C e vento da sud-ovest moderato; dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità e nella sera la probabilità di pioggia leggera (circa 0,35 mm). Consigliata una giacca leggera per la sera e attenzione al vento nelle ore centrali della giornata.