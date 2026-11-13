Rimini, 14 novembre 2026: giornata stabile e per lo più soleggiata, dettagli orari
A Rimini il 14 novembre 2026: tempo stabile, poche nubi e temperature tra 7 °C e 15 °C. Scopri le condizioni ora per ora.
L'autunno continua a mostrare una giornata relativamente tranquilla sulla riviera di Rimini: niente fronti organizzati in transito e assenza di precipitazioni significative. Nei paragrafi seguenti trovate la previsione dettagliata per le principali fasce orarie, utile per chi deve pianificare spostamenti o attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — La notte inizierà con temperature miti intorno a 11 °C e cielo con nubi sparse. Vento debole da nord-nordovest a circa 2.4 m/s (raffiche fino a 4.4 m/s). Umidità moderata (69%) e nessuna precipitazione prevista (0 mm).
Prima mattina (03:00) — Verso le prime ore il cielo si aprirà a un cielo sereno, la temperatura scenderà a circa 8.9 °C. Vento leggermente più vivo da ovest-nordovest a 3.4 m/s (raffiche 6.2 m/s). Umidità in aumento (87%), ma assenza di pioggia (0 mm).
Mattina (06:00) — Al risveglio temperature intorno a 7.5 °C con poche nuvole in transito. Vento debole da ovest a 2.6 m/s, sensazione termica leggermente più fresca (feels like ~5.8 °C). Pressione in lieve aumento, nessuna precipitazione attesa.
Mezza mattinata (09:00) — In mattinata il termometro risale fino a 12.2 °C e il cielo mostrerà nubi sparse alternate a schiarite. Vento da ovest-nordovest a circa 3.5 m/s con possibili raffiche fino a 7.4 m/s. Condizioni stabili e asciutte.
Mezzogiorno (12:00) — Situazione più mite con punte di 14.7 °C e cielo sereno. Vento da direzione variabile (debole, ~3.2 m/s) con occasionali raffiche attorno a 7.4 m/s; umidità in diminuzione (54%). Giornata ancora priva di pioggia (0 mm).
Primo pomeriggio (15:00) — Pomeriggio soleggiato, temperatura intorno a 12.7 °C e cielo sereno. Vento molto debole (circa 1.4 m/s), condizioni ideali per attività all'aperto. Pressione stabile su valori elevati.
Tardo pomeriggio (18:00) — Con il calare del sole la temperatura scenderà a circa 8.5 °C; cielo con nubi sparse (copertura intorno al 40%). Vento quasi calmo a circa 0.8 m/s e umidità in risalita al 70%. Nessuna precipitazione prevista.
Sera (21:00) — La serata si presenterà più umida con temperature intorno a 8.4 °C e cielo coperto. Vento leggero da sud-ovest attorno a 1.7 m/s (raffiche fino a 3.5 m/s). Probabilità di pioggia molto bassa (0 mm prevista), ma maggiore nuvolosità per la notte.
Riepilogo del giorno
Giornata stabile a Rimini il 14 novembre 2026, con assenza di precipitazioni e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore centrali. Temperature tra circa 7–15 °C, vento generalmente debole (mediamente 0.8–3.5 m/s) con qualche raffica nel corso della mattina. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzione al calo termico serale.