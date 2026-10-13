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Rimini, 14 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con punte vicine ai 22 °C

A Rimini il 14 ottobre 2026 tempo stabile, brezze deboli e massimo intorno a 22 °C: previsioni dettagliate per ogni fascia oraria.

A cura di Redazione
13 ottobre 2026 15:00
Rimini, 14 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con punte vicine ai 22 °C -
Meteo
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Un campo di alta pressione interessa l'area adriatica e regalerà a Rimini una giornata prevalentemente tranquilla e soleggiata. Cambiamenti significativi non sono attesi nelle prossime 24 ore: aria relativamente mite diurna e nottata fresca, con venti deboli e precipitazioni praticamente assenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature attorno ai 11.9 °C, umidità elevata (85%) e pressione sui 1028 hPa. Cielo con poche nuvole (copertura ~20%) e visibilità ottima (10 km). Vento debole da sud-ovest intorno a 1.5 m/s con raffiche fino a 3.3 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Condizioni molto simili alla mezzanotte: 11.8 °C e umidità attorno all'86%. Cielo con poche nuvole e vento molto debole (≈ 1.5 m/s, direzione ~223°). Pressione 1027 hPa. Precipitazioni: assenti (0 mm).

Mattina (06:00) — Leggera rasserenamento con temperatura in lieve aumento a 12.95 °C; umidità scende al 82% e il punto di rugiada resta intorno a 8.4 °C. Vento debole da sud-ovest (≈1.5 m/s) e cielo con poche nubi. Situazione stabile grazie alla pressione in risalita (1028 hPa).

Mezza mattinata (09:00) — Aumento più marcato delle temperature: si prevede circa 20.0 °C. Cielo con nubi sparse (copertura ~82%) ma senza fenomeni precipitativi. Vento molto debole da nord-ovest (≈1.1 m/s) con raffiche locali fino a 4.3 m/s. Ottima visibilità e pressione 1029 hPa.

Mezzogiorno (12:00) — Condizioni migliori della giornata: cielo sereno e massima prevista intorno a 22.2 °C. Umidità bassa (54%) e sensazione termica gradevole (feels_like ≈ 21.9 °C). Vento debole da NNE (≈1.8 m/s) con raffiche fino a 5.7 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — Persistono cielo sereno e temperature attorno ai 21.2 °C. Umidità in leggero aumento (59%), vento debole da NE (≈1.6 m/s) con raffiche modeste. Pressione stabile intorno a 1028 hPa. Giornata ancora asciutta e soleggiata.

Tardo pomeriggio (18:00) — Avvio del calo termico: temperatura intorno a 16.7 °C, umidità risale al 78%. Cielo sereno, vento molto debole da sud (≈0.7 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto senza rischio di pioggia.

Sera (21:00) — Temperature in moderato calo a 14.3 °C e umidità elevata (87%). Cielo sereno, vento leggero da S-SW (≈1.4 m/s). Pressione ancora attorno a 1028 hPa. Notte asciutta prevista, con minima notturna non particolarmente fredda.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e soleggiata a Rimini il 14 ottobre 2026, con massime intorno a 22 °C, venti deboli e assenza di precipitazioni. Campo di alta pressione dominante, ottima visibilità e condizioni favorevoli per attività all'aperto. Consigli: abbigliamento a strati per la mattina/notte (freschino) e leggero per le ore centrali del giorno.

Previsioni meteo 14 ottobre 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +11.9° (perc. +11.4°)
Precip. -
Vento 1.5 SO (max 3.3)
Umidità 85%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +11.8° (perc. +11.3°)
Precip. -
Vento 1.5 SO (max 3.3)
Umidità 86%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +13.0° (perc. +12.4°)
Precip. -
Vento 1.5 SO (max 3.2)
Umidità 82%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.9° (perc. +19.4°)
Precip. -
Vento 1.1 NO (max 4.3)
Umidità 55%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.2° (perc. +21.9°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 5.7)
Umidità 54%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.2° (perc. +20.9°)
Precip. -
Vento 1.6 NE (max 4.1)
Umidità 59%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.7° (perc. +16.4°)
Precip. -
Vento 0.7 S (max 1.3)
Umidità 78%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.3° (perc. +14.1°)
Precip. -
Vento 1.4 S (max 2.8)
Umidità 87%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.2° (perc. +15.1°)
Precip. -
Vento 0.9 SO (max 2.1)
Umidità 87%
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