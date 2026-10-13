Rimini, 14 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con punte vicine ai 22 °C

A Rimini il 14 ottobre 2026 tempo stabile, brezze deboli e massimo intorno a 22 °C: previsioni dettagliate per ogni fascia oraria.

Un campo di alta pressione interessa l'area adriatica e regalerà a Rimini una giornata prevalentemente tranquilla e soleggiata. Cambiamenti significativi non sono attesi nelle prossime 24 ore: aria relativamente mite diurna e nottata fresca, con venti deboli e precipitazioni praticamente assenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature attorno ai 11.9 °C, umidità elevata (85%) e pressione sui 1028 hPa. Cielo con poche nuvole (copertura ~20%) e visibilità ottima (10 km). Vento debole da sud-ovest intorno a 1.5 m/s con raffiche fino a 3.3 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Condizioni molto simili alla mezzanotte: 11.8 °C e umidità attorno all'86%. Cielo con poche nuvole e vento molto debole (≈ 1.5 m/s, direzione ~223°). Pressione 1027 hPa. Precipitazioni: assenti (0 mm).

Mattina (06:00) — Leggera rasserenamento con temperatura in lieve aumento a 12.95 °C; umidità scende al 82% e il punto di rugiada resta intorno a 8.4 °C. Vento debole da sud-ovest (≈1.5 m/s) e cielo con poche nubi. Situazione stabile grazie alla pressione in risalita (1028 hPa).

Mezza mattinata (09:00) — Aumento più marcato delle temperature: si prevede circa 20.0 °C. Cielo con nubi sparse (copertura ~82%) ma senza fenomeni precipitativi. Vento molto debole da nord-ovest (≈1.1 m/s) con raffiche locali fino a 4.3 m/s. Ottima visibilità e pressione 1029 hPa.

Mezzogiorno (12:00) — Condizioni migliori della giornata: cielo sereno e massima prevista intorno a 22.2 °C. Umidità bassa (54%) e sensazione termica gradevole (feels_like ≈ 21.9 °C). Vento debole da NNE (≈1.8 m/s) con raffiche fino a 5.7 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — Persistono cielo sereno e temperature attorno ai 21.2 °C. Umidità in leggero aumento (59%), vento debole da NE (≈1.6 m/s) con raffiche modeste. Pressione stabile intorno a 1028 hPa. Giornata ancora asciutta e soleggiata.

Tardo pomeriggio (18:00) — Avvio del calo termico: temperatura intorno a 16.7 °C, umidità risale al 78%. Cielo sereno, vento molto debole da sud (≈0.7 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto senza rischio di pioggia.

Sera (21:00) — Temperature in moderato calo a 14.3 °C e umidità elevata (87%). Cielo sereno, vento leggero da S-SW (≈1.4 m/s). Pressione ancora attorno a 1028 hPa. Notte asciutta prevista, con minima notturna non particolarmente fredda.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e soleggiata a Rimini il 14 ottobre 2026, con massime intorno a 22 °C, venti deboli e assenza di precipitazioni. Campo di alta pressione dominante, ottima visibilità e condizioni favorevoli per attività all'aperto. Consigli: abbigliamento a strati per la mattina/notte (freschino) e leggero per le ore centrali del giorno.