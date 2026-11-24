Rimini, 147 procedure di Codice Rosso in undici mesi: 34 arresti

Il bilancio dei Carabinieri dal 1° gennaio alla metà di novembre 2026.

Sono 147 le procedure di Codice Rosso gestite dai Carabinieri nella provincia di Rimini dal 1° gennaio alla metà di novembre 2026. Nello stesso periodo l’attività dell’Arma ha portato a 34 arresti, 43 divieti di avvicinamento e 10 allontanamenti urgenti dalla casa familiare. Sono inoltre 163 le persone denunciate in stato di libertà. Numeri che fotografano l’impegno dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere e ai cosiddetti reati spia, tra cui maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, revenge porn e violazioni dei divieti di avvicinamento.

Tra le indagini più rilevanti dell’anno c’è quella sul femminicidio avvenuto il 15 luglio a Mulazzano di Coriano, dove una donna di 63 anni è stata uccisa. Le indagini del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Riccione hanno consentito di individuare e arrestare il responsabile.

Sul fronte della prevenzione, le caserme di Rimini, Novafeltria e Cattolica, che ospitano le cosiddette Stanze rosa, saranno illuminate di arancione nell’ambito della campagna internazionale "Orange the World". L’Arma ha inoltre esteso la possibilità di raccogliere denunce in ambienti protetti anche attraverso un kit portatile, con notebook e microcamera, utilizzabile nelle caserme che non dispongono di locali dedicati. In collaborazione con gli enti locali vengono promossi anche corsi di introduzione all’autodifesa femminile, con indicazioni pratiche e giuridiche per riconoscere e prevenire le aggressioni.

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Carabinieri rilanciano il messaggio "Non voltarsi dall’altra parte". L’invito è rivolto anche a chi assiste a episodi sospetti o riconosce i segnali di una relazione violenta: le Stazioni dell’Arma sono un punto di riferimento anche per chi vuole segnalare una situazione di rischio, pur non essendone vittima diretta.

A livello nazionale, nei primi nove mesi del 2026 i Carabinieri hanno perseguito 44.120 reati riconducibili al Codice Rosso ed eseguito 7.598 arresti. Nell’intero 2025 erano stati rispettivamente 62.361 i delitti perseguiti e 8.972 gli arresti. L’attività comprende anche strumenti di tutela come le oltre 200 stanze per l’ascolto protetto realizzate nelle caserme con il progetto "Una stanza tutta per sé" e il dispositivo Mobile Angel, uno smartwatch che permette alle vittime, previo consenso e in accordo con l’autorità giudiziaria, di inviare richieste di aiuto geolocalizzate.

"Dietro i numeri c’è un’attività costante" si legge nella nota dell'Arma "ma la sfida più grande si gioca sul tempo. L’ostacolo principale resta la difficoltà di intercettare tempestivamente i segnali di pericolo, poiché molto spesso le denunce arrivano anche a distanza di mesi dall’inizio delle vessazioni, quando l’incolumità della vittima è già notevolmente compromessa. L’Arma è consapevole che la sola repressione penale non può bastare per sanare questa problematica socioculturale, per cui auspica un’imprescindibile evoluzione dell’intera società civile. I Carabinieri continueranno a impiegare ogni risorsa per arginare il fenomeno, in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria e le reti antiviolenza. Garantire a ogni donna il diritto di vivere libera dalla paura resta un dovere civico e una priorità istituzionale assoluta: nessuna donna va lasciata sola."