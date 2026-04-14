Rimini, 15 aprile 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con piogge leggere e temperature fresche

Previsioni per Rimini — 15 aprile 2026: piogge leggere intermittenti, cielo molto nuvoloso e temperature tra 12° e 14°C. Consigli e dettagli orari.

L'aria sul litorale riminese rimane instabile: domani, 15 aprile 2026, la giornata sarà segnata da nubi compatte e precipitazioni soprattutto nelle ore notturne e del primo pomeriggio. Leggi i dettagli orari per organizzare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Prevista pioggia leggera con circa 0,8 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione del 90%. Temperatura intorno a 13,1 °C, umidità al 96% e pressione sui 1017 hPa. Vento debole da NE a 2,3 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Visibilità ridotta a circa 6.200 m.

Prima mattina (03:00): Ancora pioggia leggera e accumulo stimato 1,8 mm nelle 3 ore; probabilità 100%. Temperatura circa 13,3 °C, umidità 96%. Vento leggero da NE a 3,2 m/s, raffiche fino a 5,5 m/s. Visibilità ulteriormente ridotta (~4.960 m): prestare attenzione se si guida.

Mattina (06:00): Piogge ancora presenti ma in attenuazione, circa 0,6 mm previste; probabilità 100%. Temperatura intorno a 13,4 °C, umidità 94% e pressione 1018 hPa. Vento debole da N-NE a 1,6 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s). Visibilità migliora verso 8.600 m. Condizione principale: pioggia leggera e cielo molto nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00): Piogge deboli residue (circa 0,5 mm nelle 3 ore) con probabilità 91%. Temperatura sui 13,6 °C, umidità 95%. Vento molto debole 1,7 m/s da NE. Cielo quasi completamente coperto; consigliato l'ombrello per brevi uscite.

Mezzogiorno (12:00): Precipitazioni deboli o a tratti assenti: accumulo stimato 0,14 mm, probabilità 39%. Massima giornaliera prevista attorno ai 14,4 °C. Umidità in calo al 89%, vento da N a 2,2 m/s. Cielo ancora molto nuvoloso con brevi schiarite non escluse.

Primo pomeriggio (15:00): Ripresa della pioggia leggera, con circa 0,7 mm attesi e probabilità 73%. Temperatura attorno a 13,4 °C, pressione sui 1019 hPa. Vento debole da N a 2,8 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Giornata che rimane fresca e umida.

Tardo pomeriggio (18:00): Piogge deboli o pioviggine possibile, accumulo stimato 0,5 mm e probabilità 76%. Temperatura 13,4 °C, umidità 96%. Vento molto debole 1,0 m/s da N-NO, scarsa attività di raffiche. Cielo coperto, condizioni ideali per chi preferisce attività al coperto.

Sera (21:00): La probabilità di precipitazioni scende a 0% per questa fascia: si attende cielo coperto con temperatura in lieve calo a 12,5 °C e umidità al 95%. Vento da O a 2,0 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Possibili schiarite notturne limitate.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente molto nuvolosa con piogge leggere intermittenti, più probabili tra la notte, il primo mattino e il primo pomeriggio. Temperature contenute tra circa 12,5 °C e 14,4 °C; vento generalmente debole (intorno a 1–3 m/s). Accumuli totali modesti nell'arco della giornata (diversi tratti con meno di 2 mm per fascia). Consigli: portare ombrello o giacca impermeabile per gli spostamenti e fare attenzione alla visibilità ridotta nelle ore notturne e mattutine.