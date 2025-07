Rimini: 15 milioni per opere e servizi, ecco i progetti approvati dal consiglio comunale

Dal restyling dell’illuminazione pubblica alla nuova piazza Marvelli, passando per scuole, spazi culturali e verde urbano

È stato approvato con 20 voti favorevoli e 11 contrari l’assestamento al bilancio 2025 del Comune di Rimini, fulcro del consiglio comunale di giovedì 24 luglio. La manovra prevede oltre 15 milioni di euro destinati a un ampio piano di investimenti su tutto il territorio.

Tra gli interventi principali: 4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete di pubblica illuminazione e 4,5 milioni per la nuova piazza sopra il parcheggio interrato di piazza Marvelli, i cui lavori partiranno nell’autunno 2026.

Altri fondi sono stati stanziati per il completamento dei progetti Atuss, tra cui il boulevard blu urbano (1,5 milioni), il parco del mare San Giuliano (800mila euro) e le infrastrutture verdi sul lungomare (700mila euro).

Previsti inoltre 500mila euro per interventi diffusi su strade, piazze e arredo urbano, e importanti risorse per l’edilizia scolastica, tra cui arredi per i nuovi asili Pnrr (375mila euro), l’adeguamento della scuola De Amicis (150mila euro) e lavori alla scuola dell’infanzia “Il Volo” (250mila euro).

Sul fronte sanitario, 292mila euro saranno impiegati per i “Nodi Territoriali della Salute”, mentre in ambito culturale sono stati finanziati il futuro urban center nell’ex Chiesa di S. Maria ad Nives, il restauro della Domus del Chirurgo e delle mura storiche.

Approvato infine anche il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio con 19 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto.