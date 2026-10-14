Rimini, 15 ottobre 2026 — Meteo: giornata stabile e temperature miti lungo la costa

Previsioni per Rimini, 15 ottobre 2026: giornata asciutta e generalmente soleggiata con venti deboli e temperature fino a ~22 °C. Dettaglio orario.

L'autunno si mostra qui con un profilo tranquillo: alta pressione e correnti leggere garantiranno una giornata in prevalenza asciutta a Rimini. Nei prossimi paragrafi troverete il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata, dall'alba alla sera.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura intorno a 13,99 °C (percepita 13,66 °C). Umidità al 85%, pressione atmosferica stabile sui 1028 hPa. Vento molto debole da SSW a 0,8 m/s con raffiche fino a 1,5 m/s. Probabilità di precipitazioni 0% (0 mm). Visibilità 10.000 m. Punto di rugiada 10,35 °C.

Prima mattina (03:00) — Poche nuvole. Leggero aumento della copertura con temperature sui 14,1 °C e umidità all'84%. Pressione 1027 hPa. Vento debole da Ovest-SW a circa 1,0 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s. Probabilità di precipitazioni 0%. Visibilità 10.000 m. Condizioni tranquille e asciutte.

Mattina (06:00) — Nubi sparse in aumento ma tempo asciutto. Temperatura intorno a 14,4 °C, umidità 80% e pressione 1027 hPa. Vento debole da NW a 1,0 m/s, raffiche 1,8 m/s. Probabilità di precipitazioni 0%. Punto di rugiada 9,09 °C. Ideale per attività all'alba con cielo parzialmente velato.

Mezza mattinata (09:00) — Nubi sparse ma temperature in deciso aumento: circa 19,6 °C (percepita 19,3 °C). Umidità 64%, pressione 1027 hPa. Vento debole da N a ~1,0 m/s con raffiche fino a 4,3 m/s. Probabilità di precipitazioni 0%. Visibilità 10.000 m. La giornata prende carattere più mite e gradevole.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo coperto con temperatura massima attesa della giornata: 21,7 °C. Umidità 63%, pressione 1026 hPa. Vento da NE intorno a 2,2 m/s, raffiche fino a 6,4 m/s; ventilazione comunque moderata. Probabilità di precipitazioni 0%. Visibilità 10.000 m. Non sono previste piogge, ma il cielo sarà in gran parte nuvoloso.

Primo pomeriggio (15:00) — Nubi diffuse; leggero calo termico a 20,6 °C. Umidità 69%, pressione 1025 hPa. Vento a ~1,6 m/s da ENE, raffiche fino a 4,1 m/s. Probabilità di precipitazioni 0%. Visibilità 10.000 m. Condizioni ancora asciutte e abbastanza miti per il periodo.

Tardo pomeriggio (18:00) — Nubi sparse con temperature in discesa a 17,2 °C. Umidità 87%, pressione 1024 hPa. Vento molto debole a 0,9 m/s da SSE, raffiche fino a 1,8 m/s. Probabilità di precipitazioni 0%. Visibilità 10.000 m. Serata che si avvia tranquilla e più umida.

Sera (21:00) — Nubi sparse e clima fresco: 15,9 °C, umidità elevata al 92% e pressione 1025 hPa. Vento leggero a 1,0 m/s da SW con raffiche fino a 2,3 m/s. Probabilità di precipitazioni 0%. Visibilità 10.000 m. Possibile formazione di brume o foschie vicino alla costa nelle ore più umide.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e asciutta a Rimini, sotto l'influsso di un campo di alta pressione. Massime intorno a 21–22 °C, minime notturne vicino ai 14 °C. Cieli variabili tra sereno e nuvolosità diffusa, zero precipitazioni previste e venti generalmente deboli (mediamente sotto i 3 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con un pomeriggio mite e serata più fresca e umida.