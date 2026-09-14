Rimini, 15 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata lungo la costa

A Rimini il 15 settembre 2026 tempo stabile con prevalenza di cieli sereni; dettagli orari su temperature, vento e assenza di precipitazioni.

L'autunno avanza con calma sulla costa adriatica: per Rimini il 15 settembre 2026 è attesa una giornata stabile, senza fenomeni significativi e con ampie schiarite. Scorri il dettaglio orario per organizzare uscite, mare o lavoro all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte comincerà con nubi sparse e temperature fresche ma non fredde: 18.6 °C. Umidità intorno al 65% e pressione elevata a 1021 hPa. Vento debole da SSW intorno a 1.1 m/s con raffiche minime (gust 1.18 m/s). Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione prevista (probabilità 0%, 0 mm).

Prima mattina (03:00) Tra le prime ore continua il miglioramento: cielo sereno con 18.8 °C e umidità al 67%. Pressione stabile a 1021 hPa. Vento leggero da WSW a 1.4 m/s (gust 1.23 m/s). Condizioni ideali per chi preferisce la tranquillità mattutina.

Mattina (06:00) Al sorgere del sole previsto cielo sereno e temperature in lieve salita a 20.3 °C. L'umidità si mantiene attorno al 66%; punto di rugiada 14.3 °C. Vento debole da WSW a circa 1.4 m/s. Ancora nessuna probabilità di pioggia.

Mezza mattinata (09:00) La tendenza a pieno sole prosegue: cielo sereno e temperatura che sale fino a 25.9 °C. Umidità in calo al 59% e pressione ancora elevata (1021 hPa). Vento ruota verso NE (circa 33°) ma resta molto debole, intorno a 2.4 m/s (gust 2.04 m/s). Ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) Picco diurno con cielo sereno e temperatura massima intorno a 27.1 °C. Umidità 55% e pressione leggermente in diminuzione a 1020 hPa. Vento da ENE/ENE a 4.5 m/s con raffiche fino a 3.66 m/s; percezione di caldo moderata (feels like 27.9 °C). Nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00) Ancora cielo sereno, temperatura intorno a 26.5 °C e umidità 54%. Pressione scende a 1018 hPa. Vento orientale intorno a 4.5 m/s con raffiche contenute (gust 4.53 m/s). Giornata gradevole ma con clima ancora estivo nelle ore centrali.

Tardo pomeriggio (18:00) Soffermandosi verso sera si registra un lieve calo termico: 22.6 °C e umidità che risale al 64%. Il cielo resta sereno. Vento ruota verso SE a circa 3.2 m/s (gust 3.79 m/s). Pressione 1018 hPa. Condizioni miti per passeggiate sul lungomare.

Sera (21:00) La serata si mantiene tranquilla con cielo sereno e temperatura su 21.2 °C; umidità 64% e pressione 1017 hPa. Vento debole da S intorno a 2.9–3.0 m/s (gust 3.28 m/s). Visibilità buona e assenza totale di precipitazioni prevista (0%).

Riepilogo del giorno

A Rimini il 15 settembre 2026 sarà una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con temperature da circa 18–20 °C nelle ore notturne/mattutine fino a punte intorno a 27 °C a mezzogiorno. Venti deboli/moderati da vari settori e pressione ancora su valori medio-alti; nessuna precipitazione attesa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e per la balneazione per chi cerca giornate calde in tarda estate.