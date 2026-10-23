Rimini, 150mila euro per le strade: in arrivo anche la statua di Pantani

Il piano del Comune prevede interventi su marciapiedi, deflusso delle acque e arredo urbano in via Panzini, via Coletti e via Padre Igino Lega

Un progetto di manutenzione straordinaria delle strade che interviene in maniera diffusa su più ambiti: marciapiedi e mobilità ciclopedonale, reti tecnologiche e smaltimento acque meteoriche, arredo urbano. A completare anche un intervento monumentale: la posa della statua dedicata a Marco Pantani nella zona delle Celle.

Si sviluppa in tre ambiti e cinque punti il documento di indirizzo alla progettazione approvato dalla Giunta comunale che prevede una serie di opere di riqualificazione del patrimonio stradale pubblico distribuiti sul territorio.

La prima area interessata è quella di via Panzini, dove si interverrà per il ripristino e la riqualificazione dei marciapiedi lato monte. Le lavorazioni si concentreranno sul tratto compreso tra Via dell’Abete e Via Acquario, dove sono presenti dissesti causati dall’azione degli apparati radicali delle alberature.

La seconda zona è quella di via Coletti, dove si interverrà per migliorare il deflusso delle acque piovane nella rete urbana, nel tratto compreso tra viale XXV Marzo 1831 e via Podgora.

A Viserba monte, in via Padre Igino Lega, il progetto prevede la mitigazione del rischio idraulico superficiale e la corretta gestione delle acque meteoriche nell'area verde vicina all’ampio complesso residenziale presente, attraverso la posa di una condotta di convogliamento delle acque superficiali per l'immissione finale nell'infrastruttura fognaria comunale.

Il programma di interventi, per un valore complessivo di 150mila euro con avvio previsto per l’inizio del prossimo anno, comprende anche la fornitura e posa di elementi coordinati di arredo urbano (come panchine, cestini porta rifiuti, portabiciclette o dissuasori), che possano favorire il decoro e la piena fruibilità degli spazi pubblici riqualificati.

Inserite nel progetto anche le opere funzionali all’installazione della statua dedicata a Marco Pantani, opera firmata dal designer Aldo Drudi. La statua, omaggio al campione indimenticato del ciclismo mondiale e realizzata in occasione dello storico arrivo della prima tappa del tour de France a Rimini il 29 giugno 2024, sarà posizionata nell'area a verde della rotatoria presente tra le vie Sacramora e XXIII Settembre 1845, nella zona delle Celle. La scelta del sito è stata condivisa con la famiglia Pantani e ha tenuto conto delle dimensioni notevoli della statua, alta cinque metri. L’opera, donata da un gruppo privati, era stata esposta per un periodo alla piazza sull’Acqua sullo sfondo del Ponte di Tiberio ed attualmente conservata nei magazzini comunali.