Rimini, 16 aprile 2026: giornata mite con nuvolosità variabile
A Rimini il 16 aprile 2026: tempo stabile e mite, alternanza di nubi e schiarite, vento debole e nessuna precipitazione prevista.
L'aria primaverile accompagnerà Rimini per gran parte della giornata del 16 aprile 2026: non ci si aspetta piogge, ma la nuvolosità varierà tra cielo coperto e ampie schiarite. Temperature piacevoli e venti deboli renderanno la giornata adatta alle attività all'aperto, con qualche accenno di umidità nelle ore notturne.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo coperto, temperatura intorno a 13.6 °C, umidità elevata (97%) e pressione stabile (1019 hPa). Vento debole da ovest a circa 1.6 m/s con raffiche fino a 1.5 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione prevista (0 mm, probabilità 0%).
Prima mattina (03:00) — Ancora cielo coperto, lievemente più fresco a 13.4 °C e umidità al 96%. Vento debole da 282° a 1.7 m/s. Condizioni stabili e asciutte, ideale per chi preferisce la tranquillità delle ore notturne.
Mattina (06:00) — Si attende un parziale miglioramento con nubi sparse (copertura ~84%) e temperatura in aumento a 14.1 °C. Vento debole da nord-ovest intorno a 1.7 m/s. Cielo ancora prevalentemente nuvoloso ma senza fenomeni di pioggia.
Mezza mattinata (09:00) — Maggiori schiarite: nubi sparse (~49%), temperatura intorno a 16.7 °C e umidità in calo (80%). Vento ruota verso nord (8°) e rimane debole (1.5 m/s). Buone condizioni per attività all'aperto, con cielo a tratti sereno.
Mezzogiorno (12:00) — Condizioni miti con nubi sparse (42%) e 17.7 °C (percepita ~17.5 °C). Vento da nord-est a 2.9 m/s con leggere raffiche. Pressione stabile intorno a 1019 hPa. Giornata soleggiata a tratti.
Primo pomeriggio (15:00) — Fase più soleggiata della giornata: poche nuvole (23%) e temperatura massima prevista intorno a 17.7 °C. Vento debole da nord-est a 1.9 m/s. Ottime condizioni per passeggiate e attività all'aperto.
Tardo pomeriggio (18:00) — Temperatura in lieve calo a 15.8 °C, aumento della nuvolosità a circa 55% con nubi sparse. Vento molto debole da ovest-sud-ovest intorno a 1.0 m/s. Clima ancora gradevole ma con maggior copertura nuvolosa.
Sera (21:00) — Ritorno al cielo coperto (99%), temperatura sui 14.9 °C, umidità intorno all'80% e pressione 1019 hPa. Vento debole da sud-ovest a 1.8 m/s. Serata asciutta, senza precipitazioni previste (0 mm).
Riepilogo del giorno
Giornata stabile e mild a Rimini il 16 aprile 2026: nessuna pioggia prevista, temperature tra circa 13.4 °C e 17.7 °C, vento generalmente debole (intorno a 1–3 m/s) e alternanza tra cielo coperto nelle ore notturne/serali e schiarite nel corso della giornata. Condizioni ideali per attività all'aperto, con umidità più alta nelle ore notturne e mattutine.