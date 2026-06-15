Rimini, 16 giugno 2026: meteo ora per ora tra sole e brevi piovaschi
Previsioni per Rimini il 16 giugno 2026: temperature tra 21 °C e 26 °C, notte mite, passaggi di pioggia leggera e schiarite nel pomeriggio.
Una giornata estiva che mescola tempo mite, qualche breve pioggia e ampie fasi di nuvolosità variabile: se avete programmi all'aperto a Rimini per il 16 giugno 2026 vale la pena consultare il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Cieli in prevalenza sereni con temperatura intorno a 21,0 °C e umidità elevata (circa 83%). Vento debole da ovest intorno a 0,8 m/s (raffiche fino a 1,6 m/s). Visibilità buona; nessuna precipitazione prevista in questa fascia.
Prima mattina (03:00) — Possibile passaggio di pioggia leggera con accumulo stimato di circa 0,13 mm e probabilità di precipitazione ~20%. Temperatura stabile intorno a 21,0 °C, umidità 82%. Vento debole da ovest intorno a 1,5 m/s (raffiche fino a 2,2 m/s).
Mattina (06:00) — Ancora rischio di pioggia leggera (accumulo ~0,39 mm, pop ~30%). Temperatura in lieve aumento a 21,8 °C; cielo parzialmente nuvoloso. Vento debole variabile intorno a 1,9 m/s (raffiche fino a 3,1 m/s).
Mezza mattinata (09:00) — Persistono piovaschi deboli ma più sporadici (accumulo ~0,16 mm, pop 20%). Temperatura intorno a 22,9 °C; cielo più coperto con nubi prevalenti. Vento in rinforzo fino a 3,9 m/s.
Mezzogiorno (12:00) — Fase più asciutta e ventilata: nubi sparse ma senza precipitazioni significative. Massima diurna in città attorno a 26,5 °C. Vento moderato da nord-est intorno a 4,1 m/s; sensazione termica gradevole.
Primo pomeriggio (15:00) — Tempo in prevalenza stabile con nubi sparse e temperatura leggermente inferiore a mezzogiorno, circa 26,2 °C. Umidità in aumento ma scarsa probabilità di pioggia (pop 5%). Vento intorno a 3,9 m/s.
Tardo pomeriggio (18:00) — Aumento della nuvolosità e ritorno della pioggia leggera con accumulo previsto più significativo (~0,94 mm, pop 60%). Temperatura intorno a 25,2 °C; vento debole 1,8 m/s. Consigliata una valida copertura in caso di attività all'aperto.
Sera (21:00) — Piogge deboli residue (accumulo ~0,14 mm, pop ~32%) e cielo coperto. Temperatura dolce attorno a 24,3 °C, umidità elevata. Vento debole da sud-est intorno a 1,5 m/s.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente mite con massime intorno a 26–26,5 °C. Alternanza tra fasi asciutte e brevi piogge leggere, concentrate nella prima mattinata e nel tardo pomeriggio-sera. Venti generalmente deboli-moderati (picco intorno a 4 m/s). Consiglio pratico: portare un ombrello per i passaggi piovosi, mentre le ore centrali del giorno restano le più favorevoli per attività all'aperto.