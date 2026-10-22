Erasmus+ Rimini, 16 insegnanti bulgari in visita all’Itts Belluzzi-Da Vinci

Confronto sulle esperienze didattiche della scuola, dal progetto di toponomastica al nuovo percorso quadriennale dedicato a informatica, intelligenza artificiale e nuove tecnologie

Un gruppo di 16 insegnanti provenienti dalla Bulgaria ha fatto visita all'ITTS Belluzzi-Da Vinci nell'ambito di un progetto Erasmus+, promosso dall'associazione Luce APS per favorire lo scambio di esperienze educative e la conoscenza delle realtà scolastiche del territorio.

L'incontro è stato l'occasione per presentare alcune delle esperienze più significative sviluppate dalla scuola riminese. Studenti e docenti hanno illustrato il Progetto Toponomastica, realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico Riminese, un percorso che coinvolge attivamente i ragazzi nella scoperta e nella valorizzazione della storia e dell'identità del territorio.

Spazio anche all'innovazione con la presentazione del nuovo percorso quadriennale "Informatica e Telecomunicazioni - AI & New Technologies", avviato quest'anno e dedicato ai temi dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti.

La visita ha rappresentato un'importante occasione di confronto internazionale, permettendo agli ospiti di conoscere da vicino le esperienze educative sviluppate a Rimini e agli studenti di misurarsi in un contesto di dialogo europeo e scambio culturale.