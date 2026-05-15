Rimini, 16 maggio 2026: pioggia diffusa, temperature fresche e venti variabili

Previsioni per Rimini il 16 maggio 2026: piogge dalla notte al pomeriggio, temperature tra 10 e 13 °C e miglioramento serale. Indicazioni e dettagli orari.

A cura di Redazione 15 maggio 2026 15:00

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