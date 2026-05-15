Rimini, 16 maggio 2026: pioggia diffusa, temperature fresche e venti variabili
Previsioni per Rimini il 16 maggio 2026: piogge dalla notte al pomeriggio, temperature tra 10 e 13 °C e miglioramento serale. Indicazioni e dettagli orari.
La giornata di domani a Rimini si presenta instabile: piogge diffuse interesseranno la città dalla notte fino al tardo pomeriggio, con un miglioramento verso sera. Chi deve uscire è consigliato prepararsi a precipitazioni persistenti nelle prime ore e a un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo coperto con pioggia leggera. Temperatura intorno a 13,2 °C; umidità 84% e pressione 1002 hPa. Precipitazioni stimate 0,29 mm nelle 3 ore. Vento debole da sud (circa 2,3 m/s, raffiche fino a 2,2 m/s). Visibilità buona (10 km).
Prima mattina (03:00): condizioni peggiori, pioggia moderata e copertura totale delle nuvole. Temperatura circa 11,2 °C; umidità 86% e pressione 1001 hPa. Accumulo di pioggia previsto ~4,1 mm nelle 3 ore; probabilità di precipitazione 100%. Vento da sud-ovest intorno a 4,8 m/s, raffiche fino a 8,0 m/s. Visibilità ridotta (~8,6 km).
Mattina (06:00): persiste pioggia moderata, con temperature in calo attorno a 10,4 °C; umidità 86% e pressione 1003 hPa. Pioggia prevista ~6,5 mm nelle 3 ore (probabilità 100%). Vento da sud-ovest 5,8 m/s con raffiche fino a 9,4 m/s. Visibilità ulteriormente ridotta (~8,0 km).
Mezza mattinata (09:00): ancora nuvoloso con pioggia leggera e miglioramenti intermittenti. Temperatura intorno a 11,8 °C; umidità 81% e pressione 1003 hPa. Pioggia attesa ~2,5 mm nelle 3 ore (100% di probabilità). Vento ruota verso ovest-nord-ovest, 3,5 m/s, raffiche fino a 7,0 m/s. Visibilità buona.
Mezzogiorno (12:00): cielo molto nuvoloso con pioggia leggera residua. Temperatura massima attesa intorno a 13,2 °C; umidità 75% e pressione 1005 hPa. Precipitazioni modeste ~0,9 mm nelle 3 ore (probabilità 100%). Vento da nord-ovest 5,4 m/s, raffiche fino a 8,5 m/s.
Primo pomeriggio (15:00): episodio di pioggia leggera ancora probabile, con temperature stabili attorno a 13,2 °C; umidità 85% e pressione 1006 hPa. Pioggia prevista ~1,5 mm nelle 3 ore (100% di probabilità). Vento moderato da nord-nord-ovest 5,6 m/s, raffiche fino a 7,5 m/s. Visibilità leggermente ridotta (~8,4 km).
Tardo pomeriggio (18:00): attenuazione delle precipitazioni ma residui rovesci; pioggia leggera possibile. Temperatura in lieve calo a 12,7 °C; umidità 80% e pressione 1009 hPa. Precipitazioni contenute ~0,7 mm nelle 3 ore (100% di probabilità). Vento debole da sud-est 0,7 m/s, raffiche fino a 1,6 m/s.
Sera (21:00): tendenza al miglioramento con poche nuvole e cessazione delle piogge (probabilità di precipitazione bassa, 0%). Temperatura intorno a 11,0 °C; umidità 83% e pressione in aumento a 1012 hPa. Vento leggero da sud-sud-ovest 3,2 m/s, raffiche fino a 3,4 m/s. Visibilità buona.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente piovosa a Rimini il 16 maggio 2026: piogge più intense tra le prime ore e la mattina, con accumuli stimati intorno a 16 mm complessivi fino al tardo pomeriggio. Temperature contenute, tra circa 10 °C e 13 °C, e venti da deboli a moderati con raffiche più marcate nelle fasi piovose. Miglioramento atteso in serata con cessazione delle precipitazioni e schiarite.
Consigli: prevedere ombrello o giacca impermeabile per gli spostamenti mattutini; guidare con prudenza per visibilità ridotta e strade bagnate. Seguire gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle prime ore della giornata.