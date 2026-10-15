Rimini, 16 ottobre 2026: tempo stabile con nubi alternate a schiarite e temperature miti

Previsioni per Rimini — 16 ottobre 2026: giornata prevalentemente stabile, senza piogge significative, con cielo tra coperto e sereno e vento debole.

Una giornata tutto sommato tranquilla sta per interessare Rimini. Pressione relativamente alta e correnti deboli manterranno condizioni stabili; non mancheranno però alternanze di nuvolosità e ampie schiarite che renderanno il giorno gradevole. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le tue attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Durante le prime ore della notte si prevede cielo coperto con temperatura intorno ai 15,1 °C, umidità molto alta (95%) e pressione sui 1025 hPa. Vento debole da sud-ovest intorno a 0,9 m/s (raffiche fino a 2,1 m/s). Probabilità di precipitazione trascurabile (0%, accumulo previsto 0 mm); visibilità buona (10.000 m).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo coperto e temperature leggermente in calo a 14,9 °C, umidità al 93%. La pressione rimane elevata (1024 hPa) e il vento resta molto debole (0,9 m/s, raffiche 1,8 m/s). Condizioni asciutte: piogge assenti (0 mm).

Mattina (06:00) — Verso l'alba si registrano nubi sparse con una temperatura attorno ai 15,0 °C e umidità al 92%. Vento debole da Ovest-Sudovest a 1,4 m/s (raffiche fino a 2,7 m/s). Tempo stabile e cielo che tenderà ad aprirsi, visibilità 10.000 m.

Mezza mattinata (09:00) — Parziale variabilità: nubi ancora presenti (circa 75%) ma con aperture; temperatura in rapida salita fino a 20,2 °C. Umidità scende al 67%, pressione sui 1023 hPa. Vento debole da nord (≈ 1,4 m/s) con raffiche locali, condizioni asciutte e clima gradevole per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — Giornata che diventa più soleggiata con poche nuvole; picco termico atteso intorno a 22,4 °C. Umidità in diminuzione (≈ 62%) e pressione stabile (1022 hPa). Vento calmo da nord-est a circa 2,0 m/s (raffiche fino a 6,0 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0% / 0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno con temperatura che si mantiene intorno ai 21,1 °C. Umidità intorno al 67% e pressione in lieve diminuzione (1020 hPa). Vento debole da est-nordest a 1,6 m/s (raffiche fino a 4,3 m/s). Ottime condizioni per uscire all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — Al tramonto persiste cielo sereno, temperatura in calo a circa 17,0 °C e umidità che risale al 87%. Vento debole a 1,7 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s; pressione intorno ai 1020 hPa. Ancora nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00) — Fine giornata con aumento della nuvolosità fino a cielo coperto, temperatura sui 15,9 °C e umidità elevata (92%). Vento debole da sud a 1,7 m/s (raffiche 3,0 m/s). Probabilità di pioggia praticamente nulla (0%, accumulo 0 mm), visibilità buona (10.000 m).

Riepilogo del giorno

Per Rimini il 16 ottobre 2026 si preannuncia una giornata stabile e asciutta, dominata da un campo di alta pressione: mattinata con variabilità e rapide aperture, picco di temperature intorno ai 22 °C a mezzogiorno, pomeriggio e serata generalmente soleggiati fino a un aumento della nuvolosità notturna. Il vento resterà debole (sottile variabilità direzionale), precipitazioni assenti (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con aria più umida nelle ore notturne e mattutine.