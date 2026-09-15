Rimini, 16 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con massima vicino a 27°C
A Rimini il 16 settembre 2026 tempo stabile e per lo più sereno. Massime intorno a 27°C, venti deboli e precipitazioni assenti, giornata ideale all'aperto.
Un campo di alta pressione manterrà Rimini sotto condizioni generalmente favorevoli per tutta la giornata del 16 settembre 2026. Non sono attese precipitazioni significative; si prospetta una giornata calda per la stagione con ampie schiarite e presenza sporadica di nubi nel pomeriggio.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: cielo sereno
- Temperatura: 17.8 °C (percepita 17.2 °C)
- Umidità: 59%
- Pressione: 1017 hPa
- Vento: debole da sud a 1.45 m/s, raffiche fino a 1.4 m/s
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
- Visibilità: 10 km
La notte inizia con cielo limpido e aria relativamente fresca: condizioni ideali per chi cerca una serata tranquilla all'aperto.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: cielo sereno con poche nubi
- Temperatura: 16.8 °C (percepita 16.1 °C)
- Umidità: 58%
- Pressione: 1016 hPa
- Vento: debole da sud a 1.36 m/s, raffiche 1.3 m/s
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
Mattinata inoltrata con cielo ancora tranquillo e brezze molto leggere; temperature minime attorno a 16–18 °C.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo sereno
- Temperatura: 18.4 °C (percepita 17.7 °C)
- Umidità: 54%
- Pressione: 1016 hPa
- Vento: molto debole da sud a 1.29 m/s
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
Prime ore del mattino asciutte e soleggiate, ideale per attività all'alba o passeggiate lungomare.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: cielo sereno
- Temperatura: 27.0 °C (percepita 26.9 °C)
- Umidità: 42%
- Pressione: 1016 hPa
- Vento: da est a 2.30 m/s, raffiche 2.2 m/s
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
Notevole aumento termico verso metà mattina: si raggiungono già valori prossimi a 27 °C, con cielo sgombro da nubi.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: cielo sereno
- Temperatura: 27.4 °C (percepita 27.6 °C)
- Umidità: 46%
- Pressione: 1014 hPa
- Vento: da est-nord-est a 5.67 m/s, raffiche fino a 4.3 m/s
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
Punta di calore della giornata: massima intorno a 27–27.5 °C. Vento moderato di brezza termica da est-nord-est, che rende l'aria meno afosa.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: nubi sparse
- Temperatura: 26.6 °C (percepita 26.6 °C)
- Umidità: 53%
- Pressione: 1013 hPa
- Vento: da est-sud-est a 3.95 m/s, raffiche 4.5 m/s
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
Nel primo pomeriggio qualche nube in più si farà vedere, ma senza implicazioni per precipitazioni. Temperature ancora elevate.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: nubi sparse
- Temperatura: 24.0 °C (percepita 24.0 °C)
- Umidità: 59%
- Pressione: 1013 hPa
- Vento: da sud-est a 3.73 m/s, raffiche 4.7 m/s
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
La sera inoltrata vedrà un calo termico graduale e un aumento dell'umidità relativa; la presenza di nubi rimarrà soltanto discreta.
Sera (21:00)
- Condizione: cielo sereno
- Temperatura: 20.9 °C (percepita 20.6 °C)
- Umidità: 60%
- Pressione: 1013 hPa
- Vento: debole da sud a 2.17 m/s, raffiche 2.4 m/s
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
Serata piacevole e asciutta con cielo che tende a schiarirsi di nuovo; temperature confortevoli per attività serali all'aperto.
Riepilogo del giorno
Giornata stabile e in prevalenza soleggiata a Rimini il 16 settembre 2026, con massime intorno a 27 °C e minime serali intorno a 17–21 °C. Venti deboli-moderati da componenti orientali e meridionali, umidità in aumento verso il tardo pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista, cielo solo temporaneamente velato da nubi sparse nel pomeriggio. Condizioni favorevoli per spiaggia, passeggiate e attività all'aperto, con attenzione al caldo nelle ore centrali della giornata.