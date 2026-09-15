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Rimini, 16 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con massima vicino a 27°C

A Rimini il 16 settembre 2026 tempo stabile e per lo più sereno. Massime intorno a 27°C, venti deboli e precipitazioni assenti, giornata ideale all'aperto.

A cura di Redazione
15 settembre 2026 15:00
Rimini, 16 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con massima vicino a 27°C -
Meteo
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Un campo di alta pressione manterrà Rimini sotto condizioni generalmente favorevoli per tutta la giornata del 16 settembre 2026. Non sono attese precipitazioni significative; si prospetta una giornata calda per la stagione con ampie schiarite e presenza sporadica di nubi nel pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 17.8 °C (percepita 17.2 °C)
  • Umidità: 59%
  • Pressione: 1017 hPa
  • Vento: debole da sud a 1.45 m/s, raffiche fino a 1.4 m/s
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
  • Visibilità: 10 km

La notte inizia con cielo limpido e aria relativamente fresca: condizioni ideali per chi cerca una serata tranquilla all'aperto.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo sereno con poche nubi
  • Temperatura: 16.8 °C (percepita 16.1 °C)
  • Umidità: 58%
  • Pressione: 1016 hPa
  • Vento: debole da sud a 1.36 m/s, raffiche 1.3 m/s
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Mattinata inoltrata con cielo ancora tranquillo e brezze molto leggere; temperature minime attorno a 16–18 °C.

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 18.4 °C (percepita 17.7 °C)
  • Umidità: 54%
  • Pressione: 1016 hPa
  • Vento: molto debole da sud a 1.29 m/s
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Prime ore del mattino asciutte e soleggiate, ideale per attività all'alba o passeggiate lungomare.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 27.0 °C (percepita 26.9 °C)
  • Umidità: 42%
  • Pressione: 1016 hPa
  • Vento: da est a 2.30 m/s, raffiche 2.2 m/s
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Notevole aumento termico verso metà mattina: si raggiungono già valori prossimi a 27 °C, con cielo sgombro da nubi.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 27.4 °C (percepita 27.6 °C)
  • Umidità: 46%
  • Pressione: 1014 hPa
  • Vento: da est-nord-est a 5.67 m/s, raffiche fino a 4.3 m/s
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Punta di calore della giornata: massima intorno a 27–27.5 °C. Vento moderato di brezza termica da est-nord-est, che rende l'aria meno afosa.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: nubi sparse
  • Temperatura: 26.6 °C (percepita 26.6 °C)
  • Umidità: 53%
  • Pressione: 1013 hPa
  • Vento: da est-sud-est a 3.95 m/s, raffiche 4.5 m/s
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Nel primo pomeriggio qualche nube in più si farà vedere, ma senza implicazioni per precipitazioni. Temperature ancora elevate.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: nubi sparse
  • Temperatura: 24.0 °C (percepita 24.0 °C)
  • Umidità: 59%
  • Pressione: 1013 hPa
  • Vento: da sud-est a 3.73 m/s, raffiche 4.7 m/s
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

La sera inoltrata vedrà un calo termico graduale e un aumento dell'umidità relativa; la presenza di nubi rimarrà soltanto discreta.

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 20.9 °C (percepita 20.6 °C)
  • Umidità: 60%
  • Pressione: 1013 hPa
  • Vento: debole da sud a 2.17 m/s, raffiche 2.4 m/s
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Serata piacevole e asciutta con cielo che tende a schiarirsi di nuovo; temperature confortevoli per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata a Rimini il 16 settembre 2026, con massime intorno a 27 °C e minime serali intorno a 17–21 °C. Venti deboli-moderati da componenti orientali e meridionali, umidità in aumento verso il tardo pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista, cielo solo temporaneamente velato da nubi sparse nel pomeriggio. Condizioni favorevoli per spiaggia, passeggiate e attività all'aperto, con attenzione al caldo nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo 16 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.8° (perc. +17.2°)
Precip. -
Vento 1.5 S (max 1.4)
Umidità 59%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.8° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 1.4 S (max 1.3)
Umidità 58%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.4° (perc. +17.7°)
Precip. -
Vento 1.3 S (max 1.2)
Umidità 54%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.0° (perc. +26.9°)
Precip. -
Vento 2.3 E (max 2.2)
Umidità 42%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.4° (perc. +27.6°)
Precip. -
Vento 5.7 E (max 4.3)
Umidità 46%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +26.6° (perc. +26.6°)
Precip. -
Vento 4.0 E (max 4.5)
Umidità 53%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +24.0° (perc. +24.0°)
Precip. -
Vento 3.7 SE (max 4.7)
Umidità 59%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.9° (perc. +20.6°)
Precip. -
Vento 2.2 S (max 2.4)
Umidità 60%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.5° (perc. +18.0°)
Precip. -
Vento 2.9 SO (max 3.4)
Umidità 60%
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