Rimini, 16 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con massima vicino a 27°C

A Rimini il 16 settembre 2026 tempo stabile e per lo più sereno. Massime intorno a 27°C, venti deboli e precipitazioni assenti, giornata ideale all'aperto.

Un campo di alta pressione manterrà Rimini sotto condizioni generalmente favorevoli per tutta la giornata del 16 settembre 2026. Non sono attese precipitazioni significative; si prospetta una giornata calda per la stagione con ampie schiarite e presenza sporadica di nubi nel pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 17.8 °C (percepita 17.2 °C)

17.8 °C (percepita 17.2 °C) Umidità: 59%

59% Pressione: 1017 hPa

1017 hPa Vento: debole da sud a 1.45 m/s, raffiche fino a 1.4 m/s

debole da sud a 1.45 m/s, raffiche fino a 1.4 m/s Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

0 mm (probabilità 0%) Visibilità: 10 km

La notte inizia con cielo limpido e aria relativamente fresca: condizioni ideali per chi cerca una serata tranquilla all'aperto.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno con poche nubi

cielo sereno con poche nubi Temperatura: 16.8 °C (percepita 16.1 °C)

16.8 °C (percepita 16.1 °C) Umidità: 58%

58% Pressione: 1016 hPa

1016 hPa Vento: debole da sud a 1.36 m/s, raffiche 1.3 m/s

debole da sud a 1.36 m/s, raffiche 1.3 m/s Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Mattinata inoltrata con cielo ancora tranquillo e brezze molto leggere; temperature minime attorno a 16–18 °C.

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 18.4 °C (percepita 17.7 °C)

18.4 °C (percepita 17.7 °C) Umidità: 54%

54% Pressione: 1016 hPa

1016 hPa Vento: molto debole da sud a 1.29 m/s

molto debole da sud a 1.29 m/s Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Prime ore del mattino asciutte e soleggiate, ideale per attività all'alba o passeggiate lungomare.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 27.0 °C (percepita 26.9 °C)

27.0 °C (percepita 26.9 °C) Umidità: 42%

42% Pressione: 1016 hPa

1016 hPa Vento: da est a 2.30 m/s, raffiche 2.2 m/s

da est a 2.30 m/s, raffiche 2.2 m/s Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Notevole aumento termico verso metà mattina: si raggiungono già valori prossimi a 27 °C, con cielo sgombro da nubi.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 27.4 °C (percepita 27.6 °C)

27.4 °C (percepita 27.6 °C) Umidità: 46%

46% Pressione: 1014 hPa

1014 hPa Vento: da est-nord-est a 5.67 m/s, raffiche fino a 4.3 m/s

da est-nord-est a 5.67 m/s, raffiche fino a 4.3 m/s Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Punta di calore della giornata: massima intorno a 27–27.5 °C. Vento moderato di brezza termica da est-nord-est, che rende l'aria meno afosa.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: nubi sparse

nubi sparse Temperatura: 26.6 °C (percepita 26.6 °C)

26.6 °C (percepita 26.6 °C) Umidità: 53%

53% Pressione: 1013 hPa

1013 hPa Vento: da est-sud-est a 3.95 m/s, raffiche 4.5 m/s

da est-sud-est a 3.95 m/s, raffiche 4.5 m/s Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Nel primo pomeriggio qualche nube in più si farà vedere, ma senza implicazioni per precipitazioni. Temperature ancora elevate.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: nubi sparse

nubi sparse Temperatura: 24.0 °C (percepita 24.0 °C)

24.0 °C (percepita 24.0 °C) Umidità: 59%

59% Pressione: 1013 hPa

1013 hPa Vento: da sud-est a 3.73 m/s, raffiche 4.7 m/s

da sud-est a 3.73 m/s, raffiche 4.7 m/s Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

La sera inoltrata vedrà un calo termico graduale e un aumento dell'umidità relativa; la presenza di nubi rimarrà soltanto discreta.

Sera (21:00)

Condizione: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 20.9 °C (percepita 20.6 °C)

20.9 °C (percepita 20.6 °C) Umidità: 60%

60% Pressione: 1013 hPa

1013 hPa Vento: debole da sud a 2.17 m/s, raffiche 2.4 m/s

debole da sud a 2.17 m/s, raffiche 2.4 m/s Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

Serata piacevole e asciutta con cielo che tende a schiarirsi di nuovo; temperature confortevoli per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata a Rimini il 16 settembre 2026, con massime intorno a 27 °C e minime serali intorno a 17–21 °C. Venti deboli-moderati da componenti orientali e meridionali, umidità in aumento verso il tardo pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista, cielo solo temporaneamente velato da nubi sparse nel pomeriggio. Condizioni favorevoli per spiaggia, passeggiate e attività all'aperto, con attenzione al caldo nelle ore centrali della giornata.