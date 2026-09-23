Rimini, 16enne picchiato dal branco fuori da scuola: otto punti alla testa

Una decina di ragazzi lo avrebbe accerchiato e aggredito vicino a un parco. La madre annuncia la denuncia ai carabinieri

Un sedicenne è stato aggredito da un gruppo di giovani all’uscita da scuola, a Rimini, lunedì intorno alle 14. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da cinque o sei coetanei mentre stava prendendo lo scooter e convinto, con una scusa, a raggiungere un parco vicino, dove lo attendevano altri quattro giovani.

Qui sarebbe scattata l’aggressione: uno dei ragazzi lo avrebbe colpito alla testa, facendolo cadere a terra, mentre gli altri si sarebbero accaniti con calci e pugni. Il bilancio è di otto punti di sutura alla tempia e un trauma cranico.

A raccontare l’episodio al Resto del Carlino è la madre del sedicenne, che ha annunciato l’intenzione di presentare denuncia ai carabinieri. «Voglio denunciare pubblicamente quanto è successo a mio figlio, prima che accada di peggio», ha dichiarato, auspicando che le telecamere della zona possano aiutare a ricostruire l’accaduto.