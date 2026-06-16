Rimini — 17 giugno 2026: giornata calda, nubi al mattino e breve pioggia nel tardo pomeriggio

Previsioni per Rimini del 17 giugno 2026: dalla copertura notturna al picco di caldo a mezzogiorno, con possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio.

La giornata di domani a Rimini si presenta con un'alternanza netta: una notte relativamente umida e coperta lascerà spazio a un rapido aumento termico durante la mattina, raggiungendo punte estive a mezzogiorno. In serata è prevista una breve perturbazione locale che potrà portare qualche pioggia leggera sul litorale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura intorno a 24,1 °C. Umidità alta (79%) e pressione stabile a 1018 hPa. Vento debole dai 266° (≈ Ovest) a 0,8 m/s con raffiche modeste. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): Continua il quadro di cielo coperto, temperatura in lieve calo a 23,5 °C, umidità al 80% e pressione 1018 hPa. Vento molto debole da Nord-Ovest (301°) a 1,0 m/s. Condizioni stabili ma ancora umide.

Mattina (06:00): Si attenua la copertura nuvolosa con nubi sparse e temperatura attorno a 24,3 °C (percepita 24,6 °C). Umidità scende al 72% e pressione a 1019 hPa. Vento debole da Nord-Ovest (310°) a 1,4 m/s.

Mezza mattinata (09:00): Rapido aumento termico: cielo sereno e 29,8 °C. Umidità 60%, pressione 1020 hPa. Vento debole-moderato da Nord-Est (38°) a 2,8 m/s; il caldo sarà già percepibile (feels like ~32,4 °C).

Mezzogiorno (12:00): Picco di calore con 30,3 °C e poche nuvole; umidità 56% e pressione 1019 hPa. Vento in rinforzo leggero da NE (51°) a 4,2 m/s con raffiche fino a ~3,7 m/s registrate nel modello. Percepita di circa 32,6 °C: giornata decisamente estiva.

Primo pomeriggio (15:00): Leggero calo a 29,3 °C, nubi sparse, umidità 60% e pressione 1018 hPa. Vento intorno a 4,1 m/s da ENE (74°). Condizioni ancora soleggiate ma più variabili rispetto a metà giornata.

Tardo pomeriggio (18:00): Possibilità di pioggia leggera: temperatura 27,1 °C, umidità 63% e pressione 1018 hPa. Pioggia prevista di circa 0,15 mm nelle 3 ore (probabilità su modello ~20%). Vento debole da Est (99°) a 2,7 m/s. Si tratta di una breve instabilità serale che potrebbe interessare il litorale.

Sera (21:00): La nuvolosità si dirada e torna il cielo sereno con 24,7 °C, umidità 71% e pressione 1019 hPa. Vento molto debole da Sud-Sud-Est (154°) a 1,2 m/s. Serata gradevole dopo il passaggio piovoso.

Riepilogo del giorno

Giornata tipicamente estiva a Rimini: nottata umida e coperta, rapido riscaldamento mattutino fino a oltre 30 °C a mezzogiorno con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso. Nel tardo pomeriggio possibile breve pioggia leggera (circa 0,15 mm), poi schiarite e serata più fresca e tranquilla. Venti deboli-moderati, pressione stabile attorno ai 1018–1020 hPa.