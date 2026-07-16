Rimini, 17 luglio 2026: dalla pioggia notturna al picco di calore nel primo pomeriggio

Previsioni per Rimini del 17 luglio 2026: rovescio notturno, poi cielo in prevalenza sereno e picco termico intorno a 35°C con percepito oltre 40°C.

Domani a Rimini la giornata si apre con un breve episodio di pioggia nelle ore notturne, ma poi si profila un sensibile aumento termico con cielo in prevalenza sereno e ventilazione debole-moderata. Attenzione al forte caldo nelle ore centrali: il termometro raggiungerà i valori massimi e il feels like suggerisce precauzioni, soprattutto per chi è esposto al sole.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): È prevista una pioggia leggera (0,24 mm nelle tre ore, probabilità 67%). Temperatura intorno ai 26,5 °C, umidità 67% e pressione 1014 hPa. Vento debole da SE a ~0,97 m/s con raffiche fino a 0,98 m/s; cielo con nubi residue (66%) e visibilità 10 km. Piccolo disturbo temporaneo per le attività notturne e per chi rientra tardissimo.

Prima mattina (03:00): Il cielo si apre parzialmente con nubi sparse. Temperatura scende a 25,0 °C, umidità 74% e pressione stabile a 1014 hPa. Vento leggero da WNW a 1,85 m/s (raffiche 1,76 m/s). Nessuna precipitazione attesa (pop 0%). Condizioni relativamente afose fino alle prime ore del mattino.

Mattina (06:00): Al primo mattino permangono nubi sparse ma senza piogge previste. Temperature in rialzo a 27,6 °C, umidità 68% e punto di rugiada 19,0 °C; sensazione termica già elevata (feels like 29,6 °C). Vento debole da NW a 2,14 m/s. Buone condizioni per attività all'aperto ma già con clima caldo.

Mezza mattinata (09:00): Cielo sostanzialmente sereno con tendenza a cielo limpido; temperatura intorno a 31,5 °C, umidità 53% e pressione 1014 hPa. Vento da N a 4,15 m/s (raffiche 2,51 m/s). Sensazione di caldo marcata (feels like 34,2 °C): consigliata idratazione e limitare l'esposizione diretta al sole.

Mezzogiorno (12:00): Massimo termico della giornata con cielo sereno. Temperatura prevista 34,9 °C; umidità 51% e pressione 1012 hPa. Il valore percepito è molto elevato: feels like 40,9 °C. Vento da NE a 4,8 m/s (raffiche 2,63 m/s). Sole pieno e forte radiazione solare: attenzione a colpi di calore e a chi pratica attività fisica all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): Ancora cielo sereno; temperatura leggermente in calo a 33,0 °C, umidità 53% e pressione 1011 hPa. Vento più sostenuto da E a 5,8 m/s con raffiche fino a 6,13 m/s. Sensazione di caldo rilevante (feels like 37,2 °C). Buona ventilazione costiera che attenua parzialmente la percezione, ma il caldo resta significativo.

Tardo pomeriggio (18:00): Condizioni più miti e cielo sereno: temperatura intorno a 25,4 °C, umidità 64% e pressione 1010 hPa. Vento debole da ESE a 3,37 m/s (raffiche 4,84 m/s). Sensazione termica confortevole (feels like 25,7 °C). Ottimo momento per attività all'aperto dopo il picco di calore.

Sera (21:00): Notte con cielo sereno, temperatura intorno a 26,6 °C, umidità 61% e pressione 1010 hPa. Vento molto debole da S a 1,28 m/s. Nessuna precipitazione prevista. Serata relativamente calda ma più favorevole rispetto alle ore centrali.

Riepilogo del giorno

La giornata del 17 luglio 2026 a Rimini inizia con un breve episodio di pioggia leggera nella notte, quindi evolve verso condizioni prevalentemente serene. Il momento critico sarà tra mezzogiorno e primo pomeriggio, con temperature fino a ~35 °C e un indice di percezione che può superare i 40 °C: raccomandati riparo dal sole, idratazione e cautela per anziani e soggetti fragili. Venti per lo più deboli-moderati, con rinforzi nel primo pomeriggio; assenza di fenomeni di rilievo nel resto della giornata.