Rimini, 17 maggio 2026 — Sole e temperature primaverili: la previsione completa

Previsioni per Rimini 17 maggio 2026: giornata prevalentemente serena, lieve aumento termico e nubi in serata; vento debole, precipitazioni assenti.

Una giornata generalmente stabile e ben soleggiata è attesa a Rimini il 17 maggio 2026. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all'aperto, con un modesto incremento termico durante le ore centrali e una copertura nuvolosa in aumento solo nelle ore serali. Di seguito il dettaglio orario per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 12,3 °C. Umidità al 66% e pressione a 1011 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 3,7 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Precipitazioni assenti (pop 0%), visibilità buona.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, lievo calo termico a 11,5 °C. Umidità 62% e pressione 1012 hPa. Vento molto leggero da sud-ovest a 2,5 m/s (raffiche ~2,4 m/s). Condizioni stabili, nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) — cielo sereno, temperatura in risalita a 14,3 °C. Umidità 60%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole da ovest a 1,1 m/s. Ideale per passeggiate mattutine, cielo sereno garantito.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, caldo leggero per il periodo con 17,3 °C. Umidità 54%, pressione 1015 hPa. Vento debole da nord-ovest intorno a 2,0 m/s. Sole prevalente e condizioni asciutte.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, massime in avvicinamento a 18,5 °C. Umidità 56%, pressione 1015 hPa. Vento leggero da est a 3,9 m/s (raffiche ~3,5 m/s). Precipitazioni non attese.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno, temperatura massima prevista circa 19,2 °C. Umidità 57%, pressione 1014 hPa. Vento da est-sudest a circa 4,2 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s. Probabilità di pioggia molto bassa (pop 4%), accumuli trascurabili (~0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nuvole, lieve calo termico a 16,9 °C e umidità in aumento (71%). Pressione 1014 hPa. Vento da sud-est a 3,6 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista, cielo che diventa parzialmente nuvoloso.

Sera (21:00) — cielo coperto, temperatura intorno a 16,6 °C, umidità 64% e pressione 1014 hPa. Vento debole da sud a 2,8 m/s (raffiche ~3,3 m/s). Copertura nuvolosa elevata ma senza precipitazioni attese (pop 0%).

Riepilogo del giorno

Giornata di sabato a Rimini caratterizzata da tempo stabile e prevalente soleggiamento, con massime attorno a 19 °C e minime intorno a 11–12 °C. Venti generalmente deboli (1–4 m/s) con qualche raffica moderata nel tardo pomeriggio. Precipitazioni assenti o trascurabili (probabilità fino al 4%), nubi in aumento solo in serata. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, mare calmo e buona visibilità.