Altarimini

Rimini, 17 maggio 2026 — Sole e temperature primaverili: la previsione completa

Previsioni per Rimini 17 maggio 2026: giornata prevalentemente serena, lieve aumento termico e nubi in serata; vento debole, precipitazioni assenti.

A cura di Redazione
16 maggio 2026 15:00
Rimini, 17 maggio 2026 — Sole e temperature primaverili: la previsione completa -
Meteo
Condividi

Una giornata generalmente stabile e ben soleggiata è attesa a Rimini il 17 maggio 2026. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all'aperto, con un modesto incremento termico durante le ore centrali e una copertura nuvolosa in aumento solo nelle ore serali. Di seguito il dettaglio orario per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno, temperatura intorno a 12,3 °C. Umidità al 66% e pressione a 1011 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 3,7 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Precipitazioni assenti (pop 0%), visibilità buona.

Prima mattina (03:00)cielo sereno, lievo calo termico a 11,5 °C. Umidità 62% e pressione 1012 hPa. Vento molto leggero da sud-ovest a 2,5 m/s (raffiche ~2,4 m/s). Condizioni stabili, nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00)cielo sereno, temperatura in risalita a 14,3 °C. Umidità 60%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole da ovest a 1,1 m/s. Ideale per passeggiate mattutine, cielo sereno garantito.

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno, caldo leggero per il periodo con 17,3 °C. Umidità 54%, pressione 1015 hPa. Vento debole da nord-ovest intorno a 2,0 m/s. Sole prevalente e condizioni asciutte.

Mezzogiorno (12:00)cielo sereno, massime in avvicinamento a 18,5 °C. Umidità 56%, pressione 1015 hPa. Vento leggero da est a 3,9 m/s (raffiche ~3,5 m/s). Precipitazioni non attese.

Primo pomeriggio (15:00)cielo sereno, temperatura massima prevista circa 19,2 °C. Umidità 57%, pressione 1014 hPa. Vento da est-sudest a circa 4,2 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s. Probabilità di pioggia molto bassa (pop 4%), accumuli trascurabili (~0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00)poche nuvole, lieve calo termico a 16,9 °C e umidità in aumento (71%). Pressione 1014 hPa. Vento da sud-est a 3,6 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista, cielo che diventa parzialmente nuvoloso.

Sera (21:00)cielo coperto, temperatura intorno a 16,6 °C, umidità 64% e pressione 1014 hPa. Vento debole da sud a 2,8 m/s (raffiche ~3,3 m/s). Copertura nuvolosa elevata ma senza precipitazioni attese (pop 0%).

Riepilogo del giorno

Giornata di sabato a Rimini caratterizzata da tempo stabile e prevalente soleggiamento, con massime attorno a 19 °C e minime intorno a 11–12 °C. Venti generalmente deboli (1–4 m/s) con qualche raffica moderata nel tardo pomeriggio. Precipitazioni assenti o trascurabili (probabilità fino al 4%), nubi in aumento solo in serata. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, mare calmo e buona visibilità.

Previsioni meteo 17 maggio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.3° (perc. +11.3°)
Precip. -
Vento 3.7 S (max 4.1)
Umidità 66%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +11.5° (perc. +10.3°)
Precip. -
Vento 2.5 SO (max 2.4)
Umidità 62%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.3° (perc. +13.3°)
Precip. -
Vento 1.1 O (max 1.0)
Umidità 60%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.3° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 2.0 NE (max 1.8)
Umidità 54%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.5° (perc. +17.8°)
Precip. -
Vento 3.9 E (max 3.5)
Umidità 56%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.2° (perc. +18.6°)
Precip. -
Vento 4.2 E (max 3.9)
Umidità 57%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +16.9° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 3.6 SE (max 4.7)
Umidità 71%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.6° (perc. +16.0°)
Precip. -
Vento 2.8 S (max 3.3)
Umidità 64%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.8° (perc. +15.2°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 1.9)
Umidità 65%
Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini