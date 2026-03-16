Rimini — 17 marzo 2026: giornata asciutta con nubi variabili e temperature intorno a 10–12°C

A Rimini il 17 marzo 2026 cielo variabile ma senza pioggia; temperature fresche e venti deboli: dettagli orari per organizzare la giornata.

L'alba del 17 marzo a Rimini presenterà condizioni tranquille, senza precipitazioni significative ma con nubi variabili: una giornata da affrontare con una giacca leggera, specie al mattino. Di seguito il dettaglio ora per ora per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): poche nuvole sul litorale. Temperatura intorno a 10,1 °C (sensazione di 9,2 °C), umidità 81% e pressione 1016 hPa. Vento molto debole 0,19 m/s (raffica 0,38 m/s) da 148°; visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00): cielo coperto con aumento della nuvolosità. Temperatura circa 10,3 °C (feels like 9,5 °C), umidità 83% e pressione 1016 hPa. Vento debole 2,12 m/s (raffiche 3,20 m/s) da 39°. Precipitazioni assenti (0 mm).

Mattina (06:00): nubi sparse al primo mattino; temperatura in lieve diminuzione a 9,9 °C (sensazione 8,8 °C), umidità 86% e pressione 1017 hPa. Vento leggero 2,42 m/s (raffiche 2,91 m/s) da 76°. Tempo asciutto, visibilità 10.000 m.

Mezza mattinata (09:00): nubi sparse con tendenza a schiarite intermittenti. Massima mattutina intorno a 11,7 °C (feels like 10,9 °C), umidità 75% e pressione 1018 hPa. Vento debole 3,39 m/s (raffiche 3,58 m/s) da 45°. Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00): nubi sparse ma cielo in parte coperto; temperatura circa 11,8 °C (sensazione 10,9 °C), umidità 69% e pressione 1017 hPa. Vento 4,29 m/s (raffiche fino a 4,37 m/s) da 49°. Condizioni asciutte e visibilità regolare.

Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse con maggiori schiarite attese. Temperatura stabile intorno a 11,7 °C (feels like 10,7 °C), umidità 66% e pressione 1016 hPa. Vento moderato debole 3,31 m/s (raffiche 4,20 m/s) da 33°. Precipitazioni assenti.

Tardo pomeriggio (18:00): poche nuvole e prime ore della sera più tranquille. Temperatura in calo a 10,2 °C (sensazione 9,2 °C), umidità 73% e pressione 1017 hPa. Vento debole 2,06 m/s (raffiche 3,99 m/s) da 109°. Tempo asciutto.

Sera (21:00): nubi sparse con cielo generalmente sereno rispetto alle ore centrali. Temperatura sui 9,9 °C (feels like 8,3 °C), umidità 78% e pressione 1017 hPa. Vento 3,20 m/s (raffiche 5,75 m/s) da 30°. Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta a Rimini il 17 marzo 2026, con nubi variabili e ampie fasi senza precipitazioni (0 mm attesi). Temperature comprese tra circa 9,9 °C e 11,8 °C, vento generalmente debole-moderato (picchi di raffica fino a ~5,8 m/s). Condizioni stabili: utile una giacca leggera per la mattina e la sera.