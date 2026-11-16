Rimini, 17 novembre 2026 — Meteo: giornata prevalentemente nuvolosa con punte di quasi 20°C
Previsioni per Rimini, 17 novembre 2026: cielo coperto a tratti, venti deboli e temperature in aumento fino a circa 20°C. Dettaglio orario e sintesi.
Una giornata autunnale moderatamente mite attende Rimini: nuvole prevalenti ma senza segnali di precipitazioni significative. I dettagli orari aiutano a pianificare gli spostamenti e le attività all'aperto senza sorprese.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 8,9 °C (percepita 8,9 °C). Umidità elevata (89%), pressione 1012 hPa. Vento debole da circa 198° a 0,8 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%), visibilità 10 km.
Prima mattina (03:00) — cielo coperto, temperatura stabile 8,8 °C (percepita 7,8 °C). Umidità 89%, pressione 1010 hPa. Vento debole da circa 195° a 2,0 m/s, raffiche fino a 3,8 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, 0% pop), visibilità 10 km.
Mattina (06:00) — nubi sparse, aumento termico a 11,7 °C (percepita 11,2 °C). Umidità 86%, pressione 1009 hPa. Vento da sud intorno a 3,9 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s. Tempo asciutto (0 mm, 0% pop), visibilità 10 km.
Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse, clima più tiepido con 16,4 °C (percepita 16,0 °C). Umidità scende al 71%, pressione 1008 hPa. Vento meridionale a 4,2 m/s, raffiche fino a 8,1 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm, 0% pop), visibilità 10 km.
Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto, picco di giornata vicino a 19,9 °C (percepita 19,5 °C). Umidità 60%, pressione 1005 hPa. Vento debole da S-SO a 3,0 m/s, raffiche fino a 6,3 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, 0% pop), visibilità 10 km.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto, temperatura in lieve calo a 18,5 °C (percepita 18,2 °C). Umidità 68%, pressione 1002 hPa. Vento meridionale a 3,6 m/s con raffiche fino a 6,8 m/s. Tempo asciutto (0 mm, 0% pop), visibilità 10 km.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto, temperatura 16,2 °C (percepita 16,1 °C). Umidità risale all'82%, pressione 1000 hPa. Vento debole che ruota da sud a nord-est, intorno a 1,0 m/s (raffiche contenute). Nessuna precipitazione prevista (0 mm, 0% pop), visibilità 10 km.
Sera (21:00) — cielo coperto, temperature attorno a 16,0 °C (percepita 15,7 °C). Umidità 81%, pressione 999 hPa. Vento in rotazione verso nord-ovest a circa 2,4 m/s, raffiche fino a 5,5 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, 0% pop), visibilità 10 km.
Riepilogo del giorno
Giornata prevalentemente nuvolosa/cielo coperto su Rimini, con temperature miti per il periodo (minime intorno a 8–9 °C, massime vicino a 20 °C). Venti generalmente deboli, inizialmente meridionali con raffiche più nette nella prima parte della giornata, poi rotazione verso nord-ovest in serata. Non sono previste precipitazioni significative (0% di probabilità nelle finestre orarie fornite). Condizioni favorevoli per attività esterne purché si consideri l'aumento dell'umidità serale.