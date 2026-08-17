Rimini, 18 agosto 2026: notte con pioggia lieve, poi giornata calda e variabile

Previsioni per Rimini il 18 agosto 2026: piogge deboli notturne in attenuazione, poi schiarite e pomeriggio caldo. Dettagli orari e consigli.

La notte tra il 17 e il 18 agosto a Rimini presenterà un passaggio instabile con piogge deboli, ma la situazione si stabilizzerà durante la giornata lasciando spazio a tratti soleggiati e temperature estive. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera. Temperatura 21,5 °C, umidità 69%, pressione 1010 hPa. Precipitazioni attese: 0,38 mm (3h), probabilità 99%. Vento debole da SO a 2,0 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Nuvolosità intorno al 55%, visibilità 10 km. Consiglio: ombrello utile per gli spostamenti notturni.

Prima mattina (03:00) — pioggia leggera residua. Temperatura 21,8 °C, umidità 79%, pressione 1010 hPa. Precipitazioni previste: 1,75 mm (3h), probabilità 100%. Vento molto debole da S a 1,3 m/s (raffiche 1,0 m/s). Nuvole diffuse al 47%, visibilità 10 km. Possibili locali rovesci ancora nelle prime ore.

Mattina (06:00) — nubi sparse e miglioramento. Temperatura 22,2 °C, umidità 72%, pressione 1011 hPa. Nessuna precipitazione segnalata nelle tre ore successive, probabilità 75% di pioggia residua. Vento calmo 0,6 m/s (raffica 0,7 m/s). Copertura nuvolosa intorno al 28%, visibilità 10 km. Graduale attenuazione dei fenomeni.

Mezza mattinata (09:00) — nubi presenti ma senza pioggia. Temperatura 26,0 °C, umidità 63%, pressione 1012 hPa. Precipitazioni assenti (probabilità 0%), vento da NE a 2,0 m/s (raffica 1,1 m/s). Nuvolosità elevata al 82%, visibilità 10 km. Clima più asciutto e temperature in aumento.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, clima caldo. Temperatura 29,1 °C, umidità 58%, pressione 1011 hPa; temperatura percepita ~30,9 °C. Nessuna precipitazione prevista, vento 4,3 m/s con raffiche a 3,6 m/s. Nuvolosità al 69%, visibilità 10 km. Giornata estiva con sensazione di caldo moderato.

Primo pomeriggio (15:00) — poche nuvole, picco termico. Temperatura 29,1 °C, umidità 62%, pressione 1010 hPa; temperatura percepita ~31,5 °C. Precipitazioni assenti, vento debole da E a 3,1 m/s (raffiche 2,6 m/s). Copertura nuvolosa ridotta al 23%, visibilità 10 km. Periodo più soleggiato e caldo della giornata.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, clima ancora caldo. Temperatura 28,6 °C, umidità 64%, pressione 1010 hPa; temperatura percepita ~31,0 °C. Nessuna pioggia prevista, vento 3,0 m/s con raffiche fino a 3,7 m/s. Nuvolosità intorno al 56%, visibilità 10 km. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con ventilazione leggera.

Sera (21:00) — poche nuvole e temperature miti. Temperatura 27,4 °C, umidità 66%, pressione 1011 hPa; temperatura percepita ~29,2 °C. Precipitazioni non previste, vento 2,5 m/s (raffiche 2,7 m/s). Copertura nuvolosa bassa, circa 21%, visibilità 10 km. Serata generalmente tranquilla e temperata.

Riepilogo del giorno

Notte instabile con piogge leggere ma in rapido esaurimento; dalla mattina progressivo miglioramento con cielo che si apre tra nubi sparse e ampie schiarite. Nel corso del pomeriggio prevale il sole con temperature intorno ai 29 °C e vento debole-moderato. Consigli pratici: ombrello per la notte e prime ore del mattino, abbigliamento estivo per il pomeriggio e attenzione al caldo umido nelle ore centrali.