Rimini, 18 aprile 2026: previsioni meteo dettagliate per una giornata primaverile

Rimini, 18 aprile 2026 — giornata stabile e mite con poche nubi lungo la costa: il dettaglio orario per organizzare la giornata.

Una breve occhiata al cielo atteso a Rimini per domenica 18 aprile 2026: la circolazione si mantiene tranquilla e la giornata promette condizioni generalmente stabili e gradevoli. Scorri il dettaglio orario per sapere come vestirsi e cosa aspettarsi nelle diverse fasce della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse con temperatura attorno a 14,9 °C, umidità 70% e pressione 1019 hPa. Vento debole da Ovest a circa 2,2 m/s (raffiche fino a 2,2 m/s). Visibilità buona (10 km). Precipitazioni praticamente assenti (0 mm, probabilità bassa).

Prima mattina (03:00): cielo parzialmente nuvoloso con temperature in lieve calo a 13,5 °C e umidità al 72%. Pressione 1019 hPa. Vento dai quadranti occidentali intorno a 2,5 m/s (raffiche 2,4 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): condizioni di nubi sparse ma in generale asciutte; temperatura circa 14,8 °C, umidità 72% e pressione 1019 hPa. Vento debole da Ovest a 1,6 m/s (raffiche 1,6 m/s). Visibilità ottima e 0 mm di pioggia attesi.

Mezza mattinata (09:00): cielo con poche nuvole, temperatura in aumento intorno a 17,9 °C, umidità 61% e pressione 1020 hPa. Brezza leggera da Nord-Est a 1,6 m/s (raffiche 1,5 m/s). Condizioni soleggiate e asciutte per la mattinata.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno, temperatura massima prevista intorno a 18,8 °C, umidità 58% e pressione 1019 hPa. Vento moderatamente debole da NE a 3,1 m/s (raffiche 2,6 m/s). Giornata stabile e gradevole, precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00): persiste il cielo sereno, temperatura circa 18,4 °C, umidità 56% e pressione 1018 hPa. Vento leggero da Est a 1,9 m/s (raffiche 2,3 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto lungo la costa.

Tardo pomeriggio (18:00): lieve rinfrescata con cielo sereno, temperatura attorno a 16,1 °C, umidità 59% e pressione 1018 hPa. Vento debole da SSE a 2,0 m/s (raffiche 1,9 m/s). Nessuna pioggia prevista.

Sera (21:00): cielo con poche nuvole, temperatura sui 15,2 °C, umidità 58% e pressione 1018 hPa. Vento debole meridionale a 2,4 m/s (raffiche 2,4 m/s). Visibilità buona e precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e mite a Rimini il 18 aprile 2026: pressioni sui 1018–1020 hPa, temperature comprese tra circa 13,5 °C e 18,8 °C. Ventilazione debole-moderata con direzioni variabili, cielo generalmente sereno o con poche nubi e precipitazioni praticamente assenti (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lievi freschezze notturne/serali.