Rimini, 18 luglio 2026: giornata con temperature estive e breve passaggio di pioggia

Previsioni per Rimini, 18 luglio 2026: prevalenza di cielo sereno e caldo, con un episodio di pioggia leggera nel pomeriggio; dettagli orari.

L'estate resta protagonista a Rimini per il 18 luglio 2026: una giornata calda e in gran parte stabile, ma con un passaggio di pioggia locale nel pomeriggio che vale la pena non sottovalutare. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno e temperature miti, intorno a 26.2 °C. Umidità moderata (58%), pressione 1010 hPa. Vento debole da WSW attorno a 1.8 m/s con raffiche fino a 1.7 m/s. Visibilità buona (10 km). Condizioni ideali per chi passeggia sul lungomare.

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno, termometro intorno a 24.5 °C e umidità in aumento (65%). Vento molto debole da ovest a circa 1.9 m/s. Atmosfera fresca rispetto alla sera, adatta a uscite precoci.

Mattina (06:00): Sole pieno con cielo sereno, temperatura in risalita a 27.4 °C, umidità 56% e sensazione di caldo contenuta (feels like 28.2 °C). Vento leggero da WSW (1.5–2.1 m/s). Mattinata stabile e soleggiata.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno, calore più marcato: 30.2 °C con umidità al 53% e temperatura percepita fino a 31.8 °C. Vento ruota da NE a circa 4.8 m/s con raffiche fino a 4.4 m/s. Attenzione al sole a proteggersi e idratarsi.

Mezzogiorno (12:00): In prevalenza poche nuvole ma caldo: 29.9 °C, umidità al 65% e sensazione di afa (feels like 33.6 °C). Vento da NE a 5.1 m/s. Pressione attorno a 1011 hPa. Giornata tipica estiva con possibili annuvolamenti innocui.

Primo pomeriggio (15:00): Cambio del tempo con probabilità di pioggia elevata: pioggia leggera prevista, accumulo circa 0.48 mm nelle 3 ore e probabilità 81%. Temperatura sui 29.7 °C, umidità 60%. Vento da est intorno a 4.1 m/s. Brevi rovesci locali possibili, soprattutto nelle aree urbane e costiere.

Tardo pomeriggio (18:00): Persistono gli annuvolamenti e pioggia leggera con accumulo stimato 0.35 mm e probabilità 77%. Temperatura in calo a 25.3 °C, umidità aumentata al 72%. Vento più debole da N (2.2–2.8 m/s). Precipitazioni deboli ma diffuse, attenuazione serale probabile.

Sera (21:00): Torna il cielo sereno con poche nubi residue. Temperatura intorno a 25.0 °C, umidità 73% e vento debole da SSE a circa 2.3 m/s. Bassa probabilità di pioggia (16%). Serata calda e in prevalenza asciutta, con buona visibilità.

Riepilogo del giorno

Giornata estiva a Rimini con prevalente cielo sereno e temperature elevate (massime intorno a 30 °C), ma con un episodio di pioggia leggera nel primo e tardo pomeriggio (accumuli contenuti, 0.48 mm e 0.35 mm). Venti generalmente deboli; consigliati protezione solare nelle ore centrali e un ombrello per eventuali rovesci pomeridiani.