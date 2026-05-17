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Rimini, 18 maggio 2026: giornata variabile con temperatura mite e possibile pioggia leggera al tardo pomeriggio

Previsioni per Rimini - 18 maggio 2026: cielo variabile, temperature attorno ai 13-19 °C e possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio. Dettagli orari.

A cura di Redazione
17 maggio 2026 15:00
Rimini, 18 maggio 2026: giornata variabile con temperatura mite e possibile pioggia leggera al tardo pomeriggio -
Meteo
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Il meteo di Rimini per il 18 maggio 2026 si annuncia nel complesso mite ma variabile: alternanza di nubi e schiarite con una bassa probabilità di pioggia localizzata nel tardo pomeriggio. Di seguito le previsioni dettagliate per fasce orarie, utili per programmare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature intorno a 14,1 °C (felt 13,2 °C), umidità 65% e pressione 1014 hPa. Cielo con poche nuvole (copertura ~19%). Vento debole da Ovest-SudOvest, circa 2,1 m/s con raffiche fino a 2,15 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione attesa (pop 0).

Prima mattina (03:00): leggera diminuzione della temperatura a 13,2 °C, umidità 68% e pressione stabile (1014 hPa). Cielo con nubi sparse (copertura ~48%). Vento debole da Ovest-SudOvest a 1,9 m/s (raffiche 1,94 m/s). Visibilità buona, precipitazioni assenti (pop 0).

Mattina (06:00): clima più fresco con 15,8 °C, umidità 62% e pressione 1015 hPa. Cielo nuvoloso variabile (copertura ~75%) con nubi sparse al mattino. Vento molto debole da Ovest-SudOvest a circa 1,4 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni non previste (pop 0).

Mezza mattinata (09:00): aumento delle temperature fino a 19,1 °C, umidità in calo (53%) e pressione 1015 hPa. Il cielo risulta coperto (copertura ~97%), condizioni comunque asciutte e visibilità piena. Vento leggero da Nord-Est a 2,5 m/s; assenza di precipitazioni (pop 0).

Mezzogiorno (12:00): temperatura massima intorno a 19,2 °C, umidità 52% e pressione 1015 hPa. Cielo con nubi sparse ma tendenza a copertura significativa (84%). Vento da Est-NordEst a 4,6 m/s con raffiche fino a 4,09 m/s. Condizioni asciutte e buona visibilità (10.000 m).

Primo pomeriggio (15:00): lieve calo termico a 16,9 °C, umidità aumenta a 73% e pressione 1014 hPa. Cielo coperto (100%), vento moderatamente debole da Est (~3,5 m/s, raffiche 4,38 m/s). Non sono previste precipitazioni immediate (pop 0) ma l'atmosfera diventa più umida.

Tardo pomeriggio (18:00): possibile episodio di pioggia leggera con precipitazione prevista di circa 0,14 mm nelle 3 ore (pop 20%). Temperatura sui 17,5 °C, umidità 73% e pressione 1014 hPa. Cielo ancora molto nuvoloso (copertura ~89%). Vento indebolito da Ovest-SudOvest a 1,2 m/s. Consigliata una giacca impermeabile per chi è all'aperto.

Sera (21:00): rasserenamento parziale con nubi sparse (49%) e temperatura intorno a 14,7 °C. Umidità 72% e pressione 1015 hPa. Vento debole da Sud-Ovest a 3,0 m/s (raffiche fino a 3,33 m/s). Visibilità piena e precipitazioni al momento non attese (pop 0).

Riepilogo del giorno

Giornata generalmente mite e variabile a Rimini: temperature tra circa 13–19 °C, venti deboli a moderati con direzioni variabili e pressione stabile intorno a 1014–1015 hPa. Il cielo passerà da poche nuvole nella notte a copertura più estesa tra mattina e primo pomeriggio; nel tardo pomeriggio è possibile una breve pioggia leggera (≈0,14 mm) con bassa probabilità. Condizioni complessivamente favorevoli, con possibili locali annuvolamenti e modesto aumento dell'umidità nel pomeriggio.

Previsioni meteo 18 maggio 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +14.1° (perc. +13.2°)
Precip. -
Vento 2.1 SO (max 2.2)
Umidità 65%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.2° (perc. +12.3°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 1.9)
Umidità 68%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.8° (perc. +15.0°)
Precip. -
Vento 1.4 O (max 1.6)
Umidità 62%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.1° (perc. +18.5°)
Precip. -
Vento 2.5 NE (max 1.5)
Umidità 53%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.2° (perc. +18.5°)
Precip. -
Vento 4.6 E (max 4.1)
Umidità 52%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.9° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 3.5 E (max 4.4)
Umidità 73%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +17.5° (perc. +17.2°)
Precip. 0.14mm (prob. 20%)
Vento 1.2 SO (max 1.5)
Umidità 73%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.7° (perc. +14.1°)
Precip. -
Vento 3.0 SO (max 3.3)
Umidità 72%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.5° (perc. +12.8°)
Precip. -
Vento 2.8 SO (max 4.2)
Umidità 75%
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