Rimini, 18 marzo 2026: piogge intermittenti e venti nord‑orientali, dettagli ora per ora

A Rimini il 18 marzo 2026 giornata instabile con piogge tra mattina e pomeriggio, venti moderati e temperature tra 7°C e 11°C. Previsioni dettagliate.

La giornata meteorologica del 18 marzo 2026 a Rimini si presenta instabile: non si tratta di un peggioramento estremo, ma sono attese piogge intermittenti e condizioni di vento che influenzeranno la sensazione termica. Di seguito il dettaglio ora per ora per pianificare gli spostamenti con maggiore consapevolezza.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto con temperature intorno a 8,5 °C (sensazione 5,9 °C). Vento moderato da ENE a circa 4,6 m/s con raffiche fino a 7,9 m/s. Nessuna precipitazione significativa nelle tre ore precedenti (0 mm) e visibilità buona (~10 km).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse, temperatura sui 8,3 °C (sensazione 6,1 °C). Vento debole-moderato da NNE a 3,6 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s. Umidità in lieve aumento (60%); tempo in prevalenza asciutto.

Mattina (06:00) — pioggia leggera intermittente, accumulo previsto nelle tre ore: 0,27 mm. Temperatura circa 8,6 °C, ma la sensazione sarà più fredda (5,1 °C) a causa del vento da N a 7,1 m/s e raffiche fino a 11,3 m/s. Nuvolosità irregolare (circa 46%) e limitata probabilità di piovaschi isolati.

Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera persistente e visibilità ridotta (~5,2 km). Temperatura più bassa della giornata attesa, circa 7,2 °C con sensazione termica intorno a 2,7 °C; umidità molto elevata (90%). Vento sostenuto da NNE a 9,2 m/s con raffiche fino a 12,9 m/s: possibili disagi per mezzi leggeri o imbarcazioni.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia moderata con accumulo stimato 3,02 mm nelle tre ore. Temperatura in lieve ripresa a 8,9 °C (sensazione 5,4 °C). Vento da NE a 7,5 m/s con raffiche fino a 9,7 m/s; cielo coperto (100%). Prestare attenzione a tratti di strada bagnata.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera residua, accumulo 0,76 mm nelle tre ore. Temperatura attorno a 9,4 °C (sensazione 6,1 °C). Vento da NE-SE a 7,1 m/s con raffiche fino a 8,7 m/s; nuvolosità estesa e scarsa probabilità di schiarite significative.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera intermittente con accumulo aggiuntivo 0,37 mm. Temperatura circa 9,1 °C (sensazione 6,4 °C). Vento che ruota più verso E a 5,0 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s; cielo ancora coperto.

Sera (21:00) — pioggia leggera con piccolo accumulo di 0,61 mm nelle tre ore. Temperatura leggermente più alta rispetto al resto del giorno, intorno a 10,6 °C (sensazione 9,6 °C). Vento da ENE a 8,2 m/s con raffiche fino a 10,7 m/s; condizioni umide ma senza fenomeni estremi.

Riepilogo del giorno

In sintesi, a Rimini il 18 marzo 2026 è prevista una giornata instabile con precipitazioni intermittenti (accumulo totale atteso intorno a 6,6 mm). Le temperature oscilleranno tra circa 7,2 °C (minima mattutina) e 10,6 °C (massima serale), mentre il vento soffierà prevalentemente da nord‑est/est con raffiche localmente superiori a 10 m/s nelle ore mattutine e serali. Visibilità temporaneamente ridotta durante gli episodi di pioggia; consigliata prudenza su strada e possibili riduzioni di comfort termico al mattino.