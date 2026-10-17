Rimini, 18 ottobre 2026: previsioni meteo dettagliate e orarie

Previsioni per Rimini, 18 ottobre 2026: giornata in prevalenza stabile e mite, senza piogge. Scopri il dettaglio orario.

La giornata meteorologica di Rimini per il 18 ottobre 2026 si presenta con condizioni generalmente stabili e temperature miti per il periodo. Non mancano passaggi nuvolosi e qualche parentesi di cielo sereno: nei paragrafi seguenti trovi il dettaglio ora per ora per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse, temperatura 14,2 °C. Umidità elevata (87%) ma senza precipitazioni previste (pop 0%). Pressione intorno a 1017 hPa. Vento debole da SSW a ~1,1 m/s con raffiche intorno a 1,9 m/s. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) — nuvolosità variabile, temperatura 13,8 °C. Umidità 84% e pressione stabile a 1017 hPa. Vento molto leggero da SSW (~0,9 m/s, raffiche 1,9 m/s). Nessuna pioggia attesa (pop 0%).

Mattina (06:00) — nubi sparse, temperatura 14,5 °C. Umidità ancora alta (84%) ma sensazione termica confortevole (feels like 14,2 °C). Vento debole da SW (~1,4 m/s, raffiche 2,9 m/s). Cielo in graduale schiarita, visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse, sensibile aumento termico a 21,0 °C. Umidità scende al 61%, pressione 1019 hPa. Vento variabile da est-sud-est intorno a 2,4 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Precipitazioni assenti (pop 0%).

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, temperatura massima del giorno intorno a 22,9 °C. Umidità 52% e pressione 1020 hPa. Vento in rinforzo da est (circa 5,1 m/s, raffiche 10,9 m/s). Visibilità leggermente ridotta (6,8 km), ma nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00) — nuvolosità variabile, temperatura 21,4 °C. Umidità 56% e pressione ancora stabile (1020 hPa). Vento sostenuto da E/ENE intorno a 5,7 m/s con raffiche fino a 11,2 m/s: momento più ventilato della giornata. Nessuna precipitazione attesa (pop 0%).

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, temperatura in calo a 18,1 °C. Umidità risale al 66%, pressione 1021 hPa. Vento moderato da SE intorno a 3,7 m/s (raffiche ~6,9 m/s). Serata con cielo limpido dopo i passaggi nuvolosi del pomeriggio.

Sera (21:00) — poche nuvole, temperatura 15,8 °C. Umidità 81%, pressione 1022 hPa. Vento debole da SE sui 1,8 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s. Nessuna pioggia prevista (pop 0%): condizioni buone per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

In sintesi, per Rimini il 18 ottobre 2026 si prevede una giornata prevalentemente stabile e mite, con massime attorno a 23 °C e minime intorno a 14 °C. La probabilità di precipitazioni è trascurabile (pop 0%): i principali aspetti da segnalare sono un aumento del vento nel primo pomeriggio (raffiche fino a ~11 m/s) e una variabilità della nuvolosità con ampie schiarite tra il tardo pomeriggio e la sera. Restano condizioni favorevoli per attività all'aperto, monitorando il vento nelle ore centrali del giorno.