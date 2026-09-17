Rimini, 18 settembre 2026: variabilità con rovesci a mezzogiorno e calma serale

Rimini, 18 settembre 2026 — Notte serena ma giornata variabile: possibili piovaschi dalla mezza mattinata, rovesci più intensi a mezzogiorno, rasserenamenti in serata.

La giornata meteorologica di domani a Rimini si presenta con un'alternanza di fasi tranquille e passaggi instabili: la notte inizierà serena ma verso la mattina aumenteranno le nubi e non mancheranno rovesci localizzati, più significativi intorno a mezzogiorno. Temperature miti e venti deboli accompagneranno l'intero periodo, con una breve fase di pioggia moderata che richiede attenzione per chi ha impegni all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 20,7 °C, umidità alta (94%). Vento debole da Ovest a circa 1,2 m/s (raffiche fino a 2,1 m/s). Visibilità buona (10 km). Non sono previste precipitazioni (probabilità bassa).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. Leggera diminuzione della temperatura a 19,7 °C, umidità al 95%. Vento debole intorno a 1,8 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Copertura nuvolosa più consistente e visibilità ridotta a circa 8,2 km. Precipitazioni non significative (pop bassa).

Mattina (06:00) — poche nuvole. Temperature in risalita a 21,2 °C, umidità 88%. Vento molto debole (0,95 m/s, raffiche 2,7 m/s). Condizioni ancora in prevalenza asciutte con cielo a tratti sereno e nubi alte.

Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera possibile. Massima locale attesa sui 23,9 °C con umidità 75%. Probabilità di pioggia significativa (pop circa 75%): accumulo previsto intorno a 0,2 mm nelle 3 ore. Vento da Nord-Est a circa 1,8 m/s, raffiche fino a 6,5 m/s. Attenzione a rovesci intermittenti.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia moderata. Calo della temperatura a 20,0 °C ma aumento dell'umidità (91%). Pioggia più intensa con accumulo stimato attorno a 4,7 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione molto elevata (100%). Vento moderato da Est (3,1 m/s) con raffiche che possono raggiungere 7,7 m/s. Visibilità ridotta a circa 4,3 km: possibili disagi per traffico e attività costiere.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera residua. Graduale miglioramento: temperatura attorno a 22,3 °C, umidità 75%. Precipitazioni residue stimate 0,32 mm nelle 3 ore con pop bassa (32%). Vento lieve 1,8 m/s, raffiche fino a 4,8 m/s. Nuvolosità ancora presente ma con tendenza a schiarite.

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nuvole e rasserenamenti. Temperatura sui 21,3 °C, umidità 89%. Vento debole da Est (1,4 m/s, raffiche 2,4 m/s). Precipitazioni improbabili (pop molto bassa). Condizioni più tranquille in vista della sera.

Sera (21:00) — nubi sparse con tempo asciutto. Temperatura intorno a 20,3 °C, umidità alta (94%). Vento molto debole (0,6 m/s, raffiche 1,8 m/s). Cielo parzialmente nuvoloso ma senza precipitazioni attese.

Riepilogo del giorno

Giornata mite con temperature comprese tra circa 19,7 °C e 23,9 °C. Fase più critica tra mezza mattinata e mezzogiorno con rovesci localmente moderati (picco di circa 4,7 mm in 3 ore) e visibilità ridotta; in seguito tendenza al miglioramento con rasserenamenti in serata. Venti generalmente deboli; prestare attenzione alla pioggia di mezzogiorno se si prevedono spostamenti o attività all'aperto.