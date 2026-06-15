Rimini, 18enne porta il 3x3 basket in città: successo per “ASI Crazy Court”

Dal 10 al 14 giugno al MOAB Court del Campo Kennedy la prima edizione del torneo ideato da Emanuel Cosma Mauro

Si chiama Emanuel Cosma Mauro e, a soli 18 anni, è riuscito a portare nella sua città un torneo di basket 3x3 dedicato ai giocatori under e over 18, creando un appuntamento sportivo aperto a tutti e fortemente radicato nel territorio.

Il risultato è stato ASI Crazy Court, la cui prima edizione si è svolta dal 10 al 14 giugno presso il MOAB Court del Campo Kennedy, trasformando uno dei luoghi simbolo del basket riminese in un punto di incontro per atleti, giovani, famiglie e appassionati.

Una manifestazione nata tra i banchi dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "O. Belluzzi - L. Da Vinci", indirizzo Grafica e Comunicazione, e diventata in pochi mesi una realtà concreta grazie alla determinazione, alla creatività e alla capacità organizzativa del giovane promotore.

Squadre diverse, età differenti, ma un unico comune denominatore: la passione per la pallacanestro e la voglia di vivere lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e socialità.

Dietro questo successo c'è stato anche il sostegno immediato del Comitato Provinciale ASI di Rimini (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), che ha creduto sin dall'inizio nelle potenzialità del progetto.

Il Presidente del Comitato Provinciale ASI di Rimini, Avv. Gianluca Sardella, ha scelto di sostenere l'iniziativa riconoscendone il forte valore educativo e sociale.

«Quando un ragazzo di 18 anni si mette in gioco con idee, coraggio e spirito di iniziativa, il compito delle istituzioni sportive è quello di accompagnarlo e sostenerlo. Crazy Court rappresenta un bellissimo esempio di protagonismo giovanile e dimostra quanto lo sport possa diventare uno strumento straordinario di crescita, partecipazione e valorizzazione del territorio».

E' già in programma la seconda edizione di ASI Crazy Court per l'estate 2027, con l'obiettivo di consolidare l'evento e trasformarlo in un appuntamento fisso del calendario sportivo riminese.