Rimini, 19 giugno 2026: caldo diurno e brevi rovesci - le previsioni

Previsioni per Rimini, 19 giugno 2026: temperature fino a 32°C, poche nubi ma possibili rovesci notturni e al tardo pomeriggio.

La giornata di domani a Rimini si preannuncia calda e per lo più stabile, con punte di temperatura attese a metà giornata e alcuni passaggi instabili nelle ore notturne e nel tardo pomeriggio. Leggi il dettaglio per organizzare al meglio la giornata, soprattutto se prevedi attività all'aperto o in spiaggia.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): pioggia leggera sul territorio con accumulo stimato di 0,88 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione elevata (circa 93%). Temperatura attesa intorno a 24,2 °C, umidità al 72%, pressione 1018 hPa. Vento debole da WSW a circa 1,7 m/s (raffiche fino a 1,7 m/s). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00): cielo con nubi sparse e tempo asciutto. Temperatura in diminuzione a 22,4 °C, umidità ~71%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole 0,7 m/s da SW. Condizioni quindi relativamente tranquille, fresco relativo per le ore notturne.

Mattina (06:00): nubi sparse, clima già più caldo con 26,3 °C attesi. Umidità scende al 62%, pressione 1019 hPa. Vento praticamente calmo (0,2 m/s). Giornata che prende temperatura rapidamente nelle ore successive.

Mezza mattinata (09:00): aumenta il soleggiamento con poche nuvole e temperatura in rapido aumento fino a 31,8 °C. Umidità bassa (41%), pressione 1019 hPa. Vento da NE intorno a 2,8 m/s con raffiche modeste (≈2,4 m/s). Condizioni favorevoli per chi cerca sole, ma attenzione al caldo.

Mezzogiorno (12:00): massimi termici della giornata: circa 32,2 °C con cielo parzialmente soleggiato (nubi sparse). Umidità attorno al 42%, pressione 1019 hPa. Vento da E-NE a circa 3,9 m/s (raffiche fino a 3,2 m/s). Sensazione di calore percepito leggermente superiore (feels like ≈32–33 °C).

Primo pomeriggio (15:00): lieve attenuazione delle temperature a 28,9 °C, cielo con poche nuvole. Umidità sale al 48%, pressione 1018 hPa. Vento moderato debole intorno a 4,0 m/s con raffiche fino a 4,5 m/s; condizioni confortevoli ma ancora calde.

Tardo pomeriggio (18:00): possibilità di pioggia leggera locale con precipitazione stimata 0,12 mm nelle tre ore e probabilità intorno al 24%. Temperatura 27,4 °C, umidità più alta (58%), pressione 1017 hPa. Vento da E a circa 3,2 m/s (raffiche fino a 4,1 m/s). Possibili brevi rovesci residui o annuvolamenti.

Sera (21:00): ritorno del tempo asciutto e poche nuvole, temperatura intorno a 25,7 °C, umidità 56% e pressione 1018 hPa. Vento debole 2,1 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Condizioni miti per la serata, con buona visibilità.

Riepilogo del giorno

Domani a Rimini sarà una giornata complessivamente calda e in buona parte soleggiata, con massime attorno ai 32 °C a mezzogiorno. Sono attesi brevi rovesci nella prima parte della notte e un rischio di pioggia ridotto e localizzato nel tardo pomeriggio. I venti resteranno deboli o moderati (mediamente 0–4 m/s, raffiche fino a ~4–4,5 m/s). Pressione stabile intorno a 1017–1019 hPa e umidità variabile. Consigli: prevedere protezione solare nelle ore centrali e, per chi esce la sera o della notte, un riparo leggero in caso di brevi piogge.