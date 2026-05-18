Rimini, 19 maggio 2026: meteo atteso e indicazioni dal meteorologo

A Rimini il 19 maggio 2026: giornata variabile, con temperature miti e possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Dettagli orari.

La giornata di domani a Rimini si presenta mediamente fresca nelle ore notturne e mattutine, con un aumento termico verso la tarda mattinata; nel pomeriggio è attesa una fase di instabilità che potrebbe portare pioggia leggera a tratti. Di seguito il quadro orario per organizzare spostamenti e attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse. Temperatura intorno a 12,9 °C (percepita 12,2 °C), umidità 75%, pressione 1016 hPa. Vento debole da SO a circa 3,1 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s. Visibilità buona, precipitazioni assenti.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperatura sui 12,8 °C (percepita 12,1 °C), umidità 77%, pressione 1016 hPa. Vento leggero da SO a 2,8 m/s (raffiche ~3,3 m/s). Tempo asciutto, cielo prevalentemente chiuso.

Mattina (06:00) — nubi sparse e iniziale aumento termico. Temperatura 16,0 °C (percepita 15,5 °C), umidità 70%, pressione 1017 hPa. Vento da SO intorno a 2,1 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Condizioni stabili e visibilità ottima.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e clima più mite. Massima parziale di 19,8 °C (percepita 19,3 °C), umidità scesa al 57%, pressione 1018 hPa. Vento debole da NNW sui 3,0 m/s (raffiche ~3,6 m/s). Giornata che si preannuncia gradevole in questa fase.

Mezzogiorno (12:00) — aumento della nuvolosità e possibilità di pioggia leggera. Temperatura intorno a 19,9 °C (percepita 19,5 °C), umidità 62%, pressione 1017 hPa. Vento da NE a 2,7 m/s (raffiche 2,5 m/s). Precipitazioni attese intorno a 0,67 mm nelle 3 ore (probabilità ~51%), quindi non si esclude un breve passaggio piovoso.

Primo pomeriggio (15:00) — fase più instabile con pioggia leggera più probabile. Temperatura circa 20,1 °C (percepita 19,8 °C), umidità 62%, pressione 1017 hPa. Vento debole da NO sui 1,4 m/s (raffiche ~2,7 m/s). Precipitazioni previste circa 0,85 mm nelle 3 ore (probabilità ~86%), quindi maggior precauzione per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — residui rovesci deboli e clouding. Temperatura in calo a 18,6 °C (percepita 18,4 °C), umidità 70%, pressione 1018 hPa. Vento quasi calmo da NO su 0,3 m/s (raffiche molto deboli). Pioggia residua stimata 0,12 mm nelle 3 ore (probabilità ~73%).

Sera (21:00) — cielo coperto, tempo più stabile. Temperatura sui 16,7 °C (percepita 16,5 °C), umidità 76%, pressione 1019 hPa. Vento da SO intorno a 2,0 m/s (raffiche ~2,3 m/s). Nessuna precipitazione significativa prevista nella prima parte della notte.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente mite, con temperature massime intorno a 20 °C e minime attorno a 13 °C. Venti deboli e prevalenza di nubi variabili: mattinata e tarda mattinata in generale asciutte con cielo sereno o poco nuvoloso, pomeriggio caratterizzato da pioggia leggera a tratti (accumuli limitati), poi attenuazione dei fenomeni in serata. Consigli: portare un ombrello per il pomeriggio e pianificare attività all'aperto nelle ore mattutine se possibile.