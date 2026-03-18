Rimini, 19 marzo 2026 — Previsioni orarie: ventilazione da NE e cieli tra sereno e nubi

Rimini, 19 marzo 2026: venti moderati da NE, temperature intorno a 10–12°C e scarsa probabilità di pioggia. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

La giornata di domani a Rimini si presenta con venti sostenuti di provenienza nord‑orientale e cielo che alterna sprazzi di sereno a nubi passeggere. Le precipitazioni sono poco probabili; le temperature rimarranno miti per il periodo, ma il vento farà percepire valori leggermente inferiori.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperatura 9,6 °C, percepita 6,1 °C. Cielo con nubi sparse (circa 82%), visibilità intorno a 10.000 m. Vento da NE intorno a 8,1 m/s con raffiche fino a 13,4 m/s. Probabilità di precipitazioni bassa (4%); accumulo atteso: 0 mm.

Prima mattina (03:00): temperatura 10,6 °C, sensazione termica 9,5 °C. Ancora nubi sparse (69%) ma senza fenomeni significativi, visibilità 10.000 m. Vento 7,1 m/s, raffiche fino a 12,3 m/s. Probabilità di pioggia trascurabile (0%); accumulo atteso: 0 mm.

Mattina (06:00): temperatura 10,5 °C, percepita 9,4 °C. Cielo con nubi sparse in attenuazione (48%). Vento da NE a circa 7,1 m/s con raffiche fino a 12,2 m/s. Pressione stabile attorno a 1017 hPa; precipitazioni improbabili (0%), accumulo 0 mm.

Mezza mattinata (09:00): temperatura 11,7 °C, sensazione 10,6 °C. Si apre uno spiraglio di sereno: nuvolosità residuale molto bassa (6%). Vento ancora moderato da NE a 9,3 m/s con raffiche fino a 13,2 m/s. Meteo asciutto, accumulo previsto 0 mm.

Mezzogiorno (12:00): temperatura massima attesa 12,1 °C, percepita 10,9 °C. Cielo sereno o poco nuvoloso (10%), visibilità 10.000 m. Vento 9,1 m/s, raffiche intorno a 10,6 m/s. Nessuna precipitazione significativa (0%), accumulo 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00): temperatura 12,1 °C, sensazione 11,0 °C. Aumento della nuvolosità fino a nubi sparse (64%) ma senza precipitazioni attese. Vento in leggero calo a 8,1 m/s con raffiche a 10,4 m/s. Probabilità di pioggia nulla (0%); accumulo 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00): temperatura 11,3 °C, percepita 10,2 °C. Nubi sparse prevalenti (58%), vento da NE a 7,6 m/s con raffiche fino a 11,6 m/s. Pressione intorno a 1017 hPa e tempo asciutto (0% di probabilità di precipitazione), accumulo 0 mm.

Sera (21:00): temperatura 10,6 °C, sensazione 9,6 °C. Nuvolosità in aumento fino a cielo coperto (94%), ma senza segnalazioni di pioggia prevista. Vento 5,8 m/s con raffiche a 9,4 m/s. Visibilità ancora buona (10.000 m); accumulo di precipitazioni previsto 0 mm (0% di probabilità).

Riepilogo del giorno

Giornata con venti moderati da NE e cieli che alternano schiarite e nubi: il momento più soleggiato sarà in mattinata e a mezzogiorno, con temperature comprese tra circa 9,6 °C e 12,1 °C. La probabilità di pioggia è trascurabile, accumuli attesi 0 mm; attenzione al vento, che renderà la sensazione termica più fresca nelle ore più esposte.