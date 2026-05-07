Rimini, 19 nuovi giovani commercialisti pronti all’esame di Stato

Concluso il corso di preparazione organizzato da Ordine, Università di Bologna e Uni.Rimini: formazione pratica e focus sull’ingresso nella professione

Diciannove nuovi giovani commercialisti pronti per l’esame di Stato che porterà alla carriera libero professionale di dottore commercialista e all’ingresso nel mondo del lavoro.

Gli studenti hanno concluso il corso di preparazione, giunto alla sua 19a edizione e organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dalla UOS del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna Campus di Rimini e da Uni.Rimini Spa.

La preparazione all’esame è stata garantita dall’impegno congiunto dei commercialisti e dai docenti universitari per un corso molto pratico, con numerose lezioni relative ad esercitazioni con temi già svolti in esami di stato delle precedenti sessioni.

“La formazione continua e di qualità – commenta Paolo Gasperoni, Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini – è basilare per ogni professionista ed è importante sintonizzarsi subito con questa necessità. Il corso vede la preziosa collaborazione con le istituzioni e ringrazio sia i docenti del Campus di Rimini che i colleghi dell’Ordine per l’opera svolta. Auguro a tutti coloro che si affacceranno alla professione di mantenere sempre viva questa domanda di conoscenza e aggiornamento”.