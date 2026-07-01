Rimini, 2 luglio 2026: notte piovosa poi pomeriggio afoso, cosa aspettarsi
A Rimini il 2 luglio 2026: piogge diffuse nella notte e prima mattina, poi schiarite e picco di caldo nel pomeriggio. Dettagli orari e consigli.
La giornata meteorologica del 2 luglio 2026 a Rimini si presenta a due facce: un avvio notturno e mattutino contrassegnato da precipitazioni, seguito da un marcato aumento termico con ampie schiarite nel pomeriggio. Di seguito il quadro orario per programmare spostamenti e attività all'aperto senza sorprese.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — pioggia leggera. Temperature intorno a 20,9 °C, umidità alta al 91% e pressione sui 1013 hPa. Precipitazioni attese circa 2,3 mm nelle 3 ore; vento da Ovest-Nordovest a 5,1 m/s con raffiche fino a 9,4 m/s. Cielo perlopiù coperto (80%). Consiglio: parapluie a portata di mano, strade scivolose.
Prima mattina (03:00) — pioggia leggera persistente. Temperatura 20,5 °C, umidità 91%, pressione 1014 hPa. Pioggia stimata 2,7 mm/3h, nuvolosità completa (100%). Vento intorno a 4,3 m/s, raffiche fino a 7,0 m/s da circa 291°. Probabilità di precipitazione molto alta: prepararsi a tempo bagnato.
Mattina (06:00) — pioggia moderata in esaurimento. Temperatura minima mattutina sui 19,9 °C, umidità 92% e pressione 1015 hPa. Pioggia più insistente con circa 3,1 mm/3h; vento calato a 3,7 m/s con raffiche intorno a 6,5 m/s. Nuvolosità totale (100%). Le condizioni migliorano lentamente ma la strada resta umida.
Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera e transitoria. Temperatura 21,2 °C, umidità 76% e pressione 1016 hPa. Precipitazioni residue attorno a 1,5 mm/3h, nuvolosità ancora alta (100%). Vento da Nordovest a 3,1 m/s. Situazione in graduale attenuazione: possibili ultime gocce prima delle schiarite.
Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto con tendenza ad aprirsi. Temperatura in salita a 25,9 °C, umidità scesa al 51% e pressione 1016 hPa. Nessuna pioggia prevista nelle 3 ore successive. Vento leggero da NE a 4,5 m/s, nuvolosità molto presente (97%). Prepararsi a un progressivo aumento termico.
Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse, caldo intenso. Massima prevista 32,4 °C, umidità 50% e pressione 1015 hPa. Vento debole a 3,0 m/s, raffiche fino a 4,9 m/s; cielo parzialmente nuvoloso (55%). Percepita (feels like) intorno a 35 °C: attenzione al sole e al rischio di colpo di calore durante le ore centrali.
Tardo pomeriggio (18:00) — nubi residue, ancora caldo. Temperatura 31,5 °C, umidità risalita al 66% con pressione 1015 hPa. Vento debole a 2,1 m/s, cielo con nubi sparse (32%). Sensazione di afa più marcata (feels like circa 37,7 °C): idratarsi e limitare attività fisica intensa all'aperto.
Sera (21:00) — cielo sereno e temperatura gradevole. Temperatura in calo a 24,7 °C, umidità 70% e pressione 1016 hPa. Vento molto debole 1,8 m/s, cielo quasi sereno (6%). Condizioni ideali per attività serali, con calo dell'afa rispetto al tardo pomeriggio.
Riepilogo del giorno
La giornata del 2 luglio 2026 a Rimini inizia con precipitazioni diffuse nella notte e nella prima parte della mattina (fino al mattino inoltrato), poi evolve verso schiarite e un marcato aumento delle temperature con picco pomeridiano oltre i 32 °C. Venti deboli; attenzione al caldo e all'afa nel pomeriggio-sera. Consiglio pratico: portare un ombrello al mattino e pianificare pause e idratazione durante le ore più calde.