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Rimini, 2 luglio 2026: notte piovosa poi pomeriggio afoso, cosa aspettarsi

A Rimini il 2 luglio 2026: piogge diffuse nella notte e prima mattina, poi schiarite e picco di caldo nel pomeriggio. Dettagli orari e consigli.

A cura di Redazione
01 luglio 2026 15:00
Rimini, 2 luglio 2026: notte piovosa poi pomeriggio afoso, cosa aspettarsi -
Meteo
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La giornata meteorologica del 2 luglio 2026 a Rimini si presenta a due facce: un avvio notturno e mattutino contrassegnato da precipitazioni, seguito da un marcato aumento termico con ampie schiarite nel pomeriggio. Di seguito il quadro orario per programmare spostamenti e attività all'aperto senza sorprese.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)pioggia leggera. Temperature intorno a 20,9 °C, umidità alta al 91% e pressione sui 1013 hPa. Precipitazioni attese circa 2,3 mm nelle 3 ore; vento da Ovest-Nordovest a 5,1 m/s con raffiche fino a 9,4 m/s. Cielo perlopiù coperto (80%). Consiglio: parapluie a portata di mano, strade scivolose.

Prima mattina (03:00)pioggia leggera persistente. Temperatura 20,5 °C, umidità 91%, pressione 1014 hPa. Pioggia stimata 2,7 mm/3h, nuvolosità completa (100%). Vento intorno a 4,3 m/s, raffiche fino a 7,0 m/s da circa 291°. Probabilità di precipitazione molto alta: prepararsi a tempo bagnato.

Mattina (06:00)pioggia moderata in esaurimento. Temperatura minima mattutina sui 19,9 °C, umidità 92% e pressione 1015 hPa. Pioggia più insistente con circa 3,1 mm/3h; vento calato a 3,7 m/s con raffiche intorno a 6,5 m/s. Nuvolosità totale (100%). Le condizioni migliorano lentamente ma la strada resta umida.

Mezza mattinata (09:00)pioggia leggera e transitoria. Temperatura 21,2 °C, umidità 76% e pressione 1016 hPa. Precipitazioni residue attorno a 1,5 mm/3h, nuvolosità ancora alta (100%). Vento da Nordovest a 3,1 m/s. Situazione in graduale attenuazione: possibili ultime gocce prima delle schiarite.

Mezzogiorno (12:00)cielo coperto con tendenza ad aprirsi. Temperatura in salita a 25,9 °C, umidità scesa al 51% e pressione 1016 hPa. Nessuna pioggia prevista nelle 3 ore successive. Vento leggero da NE a 4,5 m/s, nuvolosità molto presente (97%). Prepararsi a un progressivo aumento termico.

Primo pomeriggio (15:00)nubi sparse, caldo intenso. Massima prevista 32,4 °C, umidità 50% e pressione 1015 hPa. Vento debole a 3,0 m/s, raffiche fino a 4,9 m/s; cielo parzialmente nuvoloso (55%). Percepita (feels like) intorno a 35 °C: attenzione al sole e al rischio di colpo di calore durante le ore centrali.

Tardo pomeriggio (18:00)nubi residue, ancora caldo. Temperatura 31,5 °C, umidità risalita al 66% con pressione 1015 hPa. Vento debole a 2,1 m/s, cielo con nubi sparse (32%). Sensazione di afa più marcata (feels like circa 37,7 °C): idratarsi e limitare attività fisica intensa all'aperto.

Sera (21:00)cielo sereno e temperatura gradevole. Temperatura in calo a 24,7 °C, umidità 70% e pressione 1016 hPa. Vento molto debole 1,8 m/s, cielo quasi sereno (6%). Condizioni ideali per attività serali, con calo dell'afa rispetto al tardo pomeriggio.

Riepilogo del giorno

La giornata del 2 luglio 2026 a Rimini inizia con precipitazioni diffuse nella notte e nella prima parte della mattina (fino al mattino inoltrato), poi evolve verso schiarite e un marcato aumento delle temperature con picco pomeridiano oltre i 32 °C. Venti deboli; attenzione al caldo e all'afa nel pomeriggio-sera. Consiglio pratico: portare un ombrello al mattino e pianificare pause e idratazione durante le ore più calde.

Previsioni meteo 2 luglio 2026

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +20.9° (perc. +21.4°)
Precip. 2.29mm (prob. 100%)
Vento 5.1 O (max 9.4)
Umidità 91%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +20.5° (perc. +21.0°)
Precip. 2.68mm (prob. 100%)
Vento 4.3 O (max 7.0)
Umidità 91%
06:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +19.9° (perc. +20.3°)
Precip. 3.09mm (prob. 100%)
Vento 3.7 NO (max 6.5)
Umidità 92%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.2° (perc. +21.3°)
Precip. 1.46mm (prob. 98%)
Vento 3.1 NO (max 3.9)
Umidità 76%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +25.9° (perc. +25.9°)
Precip. -
Vento 4.5 NE (max 7.6)
Umidità 51%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +32.4° (perc. +35.1°)
Precip. -
Vento 3.0 N (max 4.9)
Umidità 50%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +31.5° (perc. +37.7°)
Precip. -
Vento 2.1 NE (max 2.9)
Umidità 66%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.7° (perc. +25.0°)
Precip. -
Vento 1.8 NO (max 2.2)
Umidità 70%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.8° (perc. +23.0°)
Precip. -
Vento 1.9 NO (max 3.0)
Umidità 72%
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