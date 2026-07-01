Rimini, 2 luglio 2026: notte piovosa poi pomeriggio afoso, cosa aspettarsi

A Rimini il 2 luglio 2026: piogge diffuse nella notte e prima mattina, poi schiarite e picco di caldo nel pomeriggio. Dettagli orari e consigli.

A cura di Redazione 01 luglio 2026 15:00

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