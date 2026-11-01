Rimini, 2 novembre 2026: piogge notturne e poi cielo coperto, temperature fresche

A Rimini il 2 novembre 2026 attese piogge notturne e un miglioramento verso il pomeriggio con cielo coperto; temperature fra ~10°C e 13°C.

Un fronte atlantico interesserà Rimini nella notte, portando piogge e venti di debole-moderata intensità. Il giorno vedrà un progressivo calo delle precipitazioni e il mantenimento di un cielo prevalentemente coperto: nel testo che segue i dettagli orari per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: pioggia moderata. Temperatura intorno a 9.9 °C. Precipitazioni previste: 3,16 mm nelle 3 ore. Umidità 74%, pressione 1018 hPa. Vento da NE a ~41° a 4,9 m/s con raffiche fino a 9,1 m/s. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: pioggia leggera intermittente. Temperatura ~9,7 °C. Precipitazioni: 1,93 mm nelle 3 ore. Umidità elevata (84%); visibilità ridotta a circa 7,4 km. Vento da NE a ~42° a 4,4 m/s, raffiche fino a 7,9 m/s. Strade bagnate e possibili acquazzoni deboli.

Mattina (06:00)

Condizione principale: pioggia leggera. Temperatura ~10,0 °C. Precipitazioni: 1,35 mm nelle 3 ore. Nuvolosità totale (100%). Vento da NE a ~31° a 4,5 m/s, raffiche fino a 8,3 m/s. Umidità 81%: mattinata umida, con miglioramenti graduali attesi nelle ore successive.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: pioggia leggera residua. Temperatura in aumento a 11,3 °C. Precipitazioni residue: 0,49 mm nelle 3 ore. Nuvole ancora presenti (77%). Vento moderato da NE a 7,3 m/s con raffiche fino a 13,9 m/s: possibili raffiche più intense, prestare attenzione alle condizioni a mare e ai mezzi leggeri.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: pioggia debole/diradata. Temperatura massima prevista della giornata 12,9 °C. Precipitazioni molto deboli: 0,19 mm nelle 3 ore. Cielo ancora coperto (100%). Vento da NE intorno a 6,3 m/s, raffiche fino a 12,6 m/s. Giornata fresca ma meno instabile rispetto alla notte.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: cielo coperto, senza piogge significative. Temperatura 12,6 °C. Precipitazioni previste: 0 mm nelle 3 ore (probabilità di pioggia bassa). Nuvolosità alta (88%). Vento da NE a 5,2 m/s, raffiche fino a 9,8 m/s. Condizioni più tranquille rispetto al mattino.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: cielo coperto. Temperatura in lieve calo a 11,6 °C. Precipitazioni nulle. Nuvolosità totale (100%). Vento più debole, 4,5 m/s con raffiche fino a 8,5 m/s. Serata che si annuncia stabile ma grigia.

Sera (21:00)

Condizione principale: cielo coperto, asciutto. Temperatura intorno a 12,1 °C. Precipitazioni trascurabili (probabilità molto bassa). Vento da NE a 4,1 m/s, raffiche fino a 7,7 m/s. Umidità 71%: nottata successiva potenzialmente umida.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 2 novembre 2026 a Rimini partirà con piogge da moderate a deboli nella notte e nelle prime ore del mattino, con accumuli localmente significativi nelle prime 3-6 ore. Dal tardo mattino/prossimità del mezzogiorno le precipitazioni si attenueranno fino a esaurirsi, lasciando cielo prevalentemente coperto per il resto della giornata. Temperature contenute tra circa 9,7 °C e 12,9 °C; vento da NE moderato, con raffiche localmente oltre i 12–14 m/s al mattino. Consigli: portare ombrello nelle ore mattutine e prestare attenzione alle raffiche se si è in mare o su mezzi leggeri.