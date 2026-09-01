Rimini, 2 settembre 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata, massime intorno ai 30°C

A Rimini il 2 settembre 2026 tempo stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; brezze leggere e precipitazioni assenti. Dettagli orari.

L'estate lascia ancora il segno a Rimini: per il 2 settembre 2026 si profila una giornata complessivamente stabile e asciutta, con alternanza di cielo sereno e qualche nube sparsa. Leggi il dettaglio per fascia oraria per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno e temperature miti attorno ai 21,5 °C. Umidità sul 58% e pressione stabile a 1018 hPa. Vento debole da ovest intorno a 1,9 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Precipitazioni non previste (0 mm).

Prima mattina (03:00): Persistono condizioni di cielo sereno con temperatura in lieve diminuzione a 20,4 °C e umidità 51%. Pressione 1018 hPa. Vento debole da W-SW a 2,6 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna pioggia attesa (0 mm).

Mattina (06:00): Le prime ore diurne vedranno poche nuvole e temperatura intorno a 22,3 °C. Umidità più bassa (43%) e pressione in leggero aumento a 1019 hPa. Vento da ovest a circa 2,6 m/s, raffiche fino a 3,1 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Mezza mattinata (09:00): Aumento della temperatura fino a 28,4 °C con nubi sparse (copertura ~40%). Umidità 45% e pressione 1019 hPa. Vento da nord a ovest-nordovest intorno a 3,5 m/s. Tempo asciutto, precipitazioni non previste (0 mm).

Mezzogiorno (12:00): Condizioni calde con poche nuvole e massima attesa di circa 30,5 °C; temperatura percepita intorno a 31,5 °C. Umidità 48% e pressione 1018 hPa. Vento debole da nord-est a 3,5 m/s. Nessuna precipitazione (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00): Leggero calo termico a 29,0 °C con nubi sparse (copertura ~46%). Umidità in aumento al 54% e pressione 1016 hPa. Vento debole da ENE a 3,8 m/s, raffiche fino a 4,4 m/s. Tempo stabile e asciutto (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00): La sera inoltrata porta temperature più gradevoli attorno a 26,3 °C e cielo con nubi sparse (copertura ~54%). Umidità 56% e pressione 1016 hPa. Vento debole da SSE attorno a 2,0 m/s. Precipitazioni non previste (0 mm).

Sera (21:00): Fine della giornata con poche nuvole, temperatura ancora sui 26,4 °C, umidità 56% e pressione 1017 hPa. Vento molto debole da S-SO a 1,8 m/s. Condizioni asciutte e visibilità buona. Nessuna pioggia attesa (0 mm).

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e priva di precipitazioni a Rimini il 2 settembre 2026: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, temperature elevate nelle ore centrali (picco intorno a 30–31 °C), umidità moderata e venti deboli. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con limitata ventilazione e nessun rischio di pioggia.