Rimini, 20 aprile 2026: giornata variabile con piogge leggere e temperature miti

Previsioni per Rimini il 20 aprile 2026: nottata con piogge leggere, giornata variabile con schiarite e locali rovesci; venti generalmente deboli.

Domani a Rimini il tempo si presenta complessivamente mite ma instabile a tratti: la nottata e la fascia serale vedranno piogge leggere, mentre la giornata offrirà ampie fasi nuvolose alternate a schiarite. Venti deboli e temperature primaverili rendono il quadro gradevole ma con qualche disagio per chi conta su tempo asciutto continuativo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Attesa pioggia leggera con precipitazione prevista di circa 0,7 mm nelle tre ore e probabilità di pioggia molto elevata (99%). Temperatura intorno a 11,3 °C (percepita 10,8 °C), umidità 87% e pressione 1015 hPa. Nuvolosità consistente (82%) e visibilità circa 10 km. Venti debolissimi da NNW, ~0,9 m/s con raffiche fino a 0,9 m/s.

Prima mattina (03:00): Miglioramento temporaneo con nubi sparse e basso rischio di precipitazioni (0%). Temperatura in aumento a 12,8 °C (percepita 12,5 °C), umidità intorno all'89% e pressione 1014 hPa. Vento molto debole da S, ~0,8 m/s.

Mattina (06:00): Cielo con nubi sparse e clima mite: 14,6 °C (percepita 14,3 °C). Umidità 83% e pressione stabile a 1014 hPa. Possibilità molto bassa di pioggia. Vento calmo da S, ~0,5 m/s. Visibilità buona (10 km).

Mezza mattinata (09:00): Aumento della nuvolosità con cielo in prevalenza nuvoloso e temperatura massima prevista della mattina attorno a 17,3 °C (percepita 17,0 °C). Umidità 70% e pressione 1014 hPa. Vento debole da E, ~0,7 m/s. Condizioni generalmente asciutte.

Mezzogiorno (12:00): Cielo coperto con temperature intorno a 16,8 °C (percepita 16,6 °C) e umidità al 77%. Pressione in lieve calo a 1013 hPa. Vento leggermente più sostenuto da NE, ~2,9 m/s (raffiche fino a 1,3 m/s segnalate dai modelli). Probabilità di pioggia bassa nel finestramento 12:00, ma la nuvolosità resta consistente.

Primo pomeriggio (15:00): Finestra con rischio di pioggia leggera (probabilità ~57%), accumulo previsto circa 0,3 mm nelle tre ore. Temperatura ancora sui 16,8 °C (percepita 16,7 °C), umidità 82% e pressione 1012 hPa. Vento da E intorno a 2,8 m/s con raffiche fino a 2,0 m/s. Nuvolosità variabile, possibili brevi rovesci.

Tardo pomeriggio (18:00): Ritorno della pioggia leggera con accumulo stimato ~0,7 mm e probabilità elevata (85%). Temperatura in calo a 14,8 °C (percepita 14,7 °C), umidità 91% e pressione 1012 hPa. Vento debole da E, ~1,2 m/s. Nuvolosità irregolare ma piogge diffuse a tratti.

Sera (21:00): Tempo ancora instabile con pioggia leggera (probabilità ~80%) e accumulo atteso ~0,6 mm. Temperatura intorno a 14,2 °C (percepita 14,0 °C), umidità molto elevata (91%) e pressione 1012 hPa. Cielo molto nuvoloso (100%). Vento molto debole da WSW, ~0,5 m/s.

Riepilogo del giorno

Giornata mite ma variabile a Rimini il 20 aprile 2026: alternanza di nubi e schiarite con episodi di pioggia leggera concentrati nella notte, nel primo pomeriggio e nella sera. Venti deboli e temperature comprese tra circa 11 °C e 17 °C; pressione intorno ai 1012-1015 hPa. Consiglio pratico: avere a portata di mano un ombrello per i rovesci intermittenti, soprattutto nelle ore serali e del tardo pomeriggio.