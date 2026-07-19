Rimini, 20 luglio 2026: meteo dettagliato e possibili rovesci estivi

Previsioni per Rimini, 20 luglio 2026: giornata generalmente calda con temporanee precipitazioni leggere soprattutto nel pomeriggio e sera. Leggi i dettagli orari.

L'estate lungo la costa adriatica resta dinamica: per Rimini la giornata del 20 luglio 2026 vedrà temperature elevate alternate a brevi rovesci. I dettagli orari spiegano dove e quando prestare attenzione a pioggia e afa.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperatura intorno ai 24,95 °C, umidità 68% e pressione 1012 hPa. Cielo con poche nuvole (11% di copertura). Vento debole da Sud-Ovest a circa 0,13 m/s (raffiche fino a 1,36 m/s). Probabilità di precipitati trascurabile.

Prima mattina (03:00) — Marcata umidità (86%) e nubi sparse (67% di copertura). Temperatura sui 24,7 °C, pressione 1013 hPa. Vento da Est-Sud-Est a 3,52 m/s (raffiche 4,42 m/s). Ancora condizioni asciutte, visibilità buona.

Mattina (06:00) — Inizio di giornata caldo con nubi sparse (65%) e temperatura sui 26,6 °C. Umidità ancora elevata (81%), pressione 1014 hPa. Vento debole da Nord 1,67 m/s. Nessuna precipitazione prevista nelle prime ore del mattino.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo a tratti nuvoloso (40%), temperatura in aumento a 27,7 °C con sensazione di caldo (feels like ~29,8 °C). Vento moderato da Nord-Est a 4,9 m/s. Condizioni stabili, possibili addensamenti ma senza precipitazioni significative.

Mezzogiorno (12:00) — Probabilità bassa ma presente di pioggia: attesi 0,57 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 25,96 °C, umidità 66% e pressione 1016 hPa. Vento da Nord-Est a 4,49 m/s (raffiche 4,13 m/s). Brevi rovesci: pioggia leggera possibile in transito.

Primo pomeriggio (15:00) — Picco termico della giornata con 29,23 °C e sensazione di caldo marcata (feels like ~32,5 °C). Elevata probabilità di precipitazioni (pop 96%) con circa 0,74 mm attesi: pioggia leggera e rovesci intermittenti. Vento debole da Est-Nord-Est a 2,08 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00) — Calo rapido delle temperature dopo i rovesci: 23,36 °C, umidità 72% e precipitazioni residue di circa 0,53 mm nelle 3 ore (pop 98%). Vento leggero da Sud-Est 2,01 m/s. Cielo parzialmente coperto (20%), possibili schiarite tra gli addensamenti.

Sera (21:00) — Tempo ancora instabile con probabilità moderata di pioggia (pop 65%) e accumulo previsto 0,37 mm nelle tre ore successive. Temperatura intorno a 24,66 °C, umidità 77% e vento debole da Sud 1,15 m/s. Cieli a tratti nuvolosi (55%).

Riepilogo del giorno

Giornata generalmente calda a Rimini, con massime vicine ai 29 °C e sensazione di afa nel primo pomeriggio. Previsti brevi rovesci leggeri soprattutto nel primo pomeriggio e fino a sera; venti in prevalenza deboli-moderati. Consigliati ombrello leggero per eventuali transiti piovosi e attenzione al caldo nelle ore centrali.