Rimini, 20 ottobre 2026: giornata asciutta con nottata fresca e pomeriggio mite

Previsioni per Rimini, 20 ottobre 2026: nottata fresca, mattina in rapido riscaldamento e pomeriggio mite con raffiche moderate. Dettaglio orario.

La giornata di martedì 20 ottobre 2026 a Rimini si preannuncia complessivamente asciutta e variabile: nottata fresca con umidità elevata, rapido aumento termico nelle ore mattutine e pomeriggio piacevole ma con vento in rinforzo. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 11,2 °C, umidità alta (92%) e pressione sui 1021 hPa. Vento debole da sud-ovest a 0,6 m/s con raffiche fino a 1,7 m/s. Visibilità piena (10 km). Probabilità di precipitazione 0 mm. Condizioni tranquille per la prima parte della notte.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno ma molto umido. Minima intorno a 9,5 °C, umidità 93% e pressione 1019 hPa; punto di rugiada a circa 10,3 °C: atmosfera vicina alla saturazione. Vento leggero da ovest-sud-ovest a 1,3 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s. Visibilità 10 km: non si prevedono precipitazioni, ma non si escludono locali nebbie o foschie al suolo nelle aree più fredde.

Mattina (06:00) — nubi sparse. Temperatura in lieve ripresa a circa 11,1 °C, umidità 89%, pressione 1019 hPa. Vento molto debole intorno a 0,8 m/s da sud-ovest. Cieli con nubi alte o stratificate al 30%, condizioni generalmente stabili e asciutte.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e marcato aumento termico. Si registrano circa 19,2 °C, umidità 69% e pressione 1019 hPa. Vento debole da est-nord-est a 1,5 m/s. Giornata che prende ritmo, con un sensibile riscaldamento rispetto alle ore notturne.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse ma prevale il bel tempo. Massima temporanea nella fascia con circa 22,6 °C, umidità in calo (47%) e pressione 1016 hPa. Vento da est intorno a 4,3 m/s con raffiche che possono avvicinarsi a 9,7 m/s. Tempo ideale per attività all'aperto, tenendo conto di locali raffiche.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi variabili. Temperature intorno a 21,6 °C, umidità 63% e pressione 1015 hPa. Vento in aumento da est-sud-est a circa 5,5 m/s con raffiche fino a 10,8 m/s: qui si registrano i valori di vento più sostenuti della giornata. Sempre assente la pioggia (probabilità praticamente nulla).

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi in aumento. La temperatura scende a 18,6 °C, umidità risale al 76% e pressione si mantiene sui 1015 hPa. Vento da sud-est a circa 4,3 m/s con raffiche attorno a 8,0 m/s. Cielo che si copre progressivamente, senza però previsioni di precipitazioni per la serata.

Sera (21:00) — cielo coperto. Temperature intorno a 17,2 °C, umidità 73% e pressione 1014 hPa. Vento in attenuazione attorno a 3,3 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Visibilità ancora buona (10 km) e nessuna pioggia attesa: serata relativamente mite ma con cielo chiuso.

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e in prevalenza stabile a Rimini il 20 ottobre 2026: minime intorno a 9–11 °C nelle ore notturne e massime fino a 22,6 °C a metà giornata. Umidità elevata durante la notte e prime ore del mattino, con possibile foschia localizzata, poi cielo per lo più sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, quando si registrano le raffiche più forti (raffiche fino a ~11 m/s). Nessuna precipitazione significativa prevista. Consiglio pratico: giacca leggera al mattino presto, giornata piacevole ma attenzione a possibili raffiche nel pomeriggio.

Nota metodologica: le previsioni sono state elaborate sui dati orari forniti dal modello; valori indicati (temperatura, vento, copertura nuvolosa, pressione, umidità) sono quelli stimati per le fasce orarie specificate.