Rimini, 20 vie interessate dal nuovo piano asfalti dopo i cantieri Enel

Lavori interamente a carico delle aziende che operano ai sotto servizi

Prenderà il via giovedì 26 marzo a Rimini il nuovo piano di riqualificazione del manto stradale che interesserà complessivamente 20 vie del territorio comunale, con interventi programmati fino al 10 aprile 2026. Il costo dell'intera operazione è a totale carico delle aziende che hanno effettuato i lavori ai sotto servizi e che hanno reso necessari i ripristini. Nel dettaglio, 12 strade saranno riqualificate entro la fine di marzo, mentre le restanti 8 vie saranno oggetto di intervento nei primi dieci giorni di aprile. Sarà Enel, dunque, a farsi carico dell'intero programma, in applicazione del regolamento comunale che disciplina l'utilizzo del suolo pubblico.

Gli interventi di marzo prenderanno avvio giovedì 26 con tre cantieri simultanei: via Tolmetta, con chiusura parziale nel tratto compreso tra viale Marada e viale San Salvador; viale Bartoli, con chiusura totale tra viale Serpieri e via Sancisi; e viale Umago, con chiusura parziale nei tronchi tra piazzale Vannoni e via L. Cenci e tra via L. Cenci e Parco XXV Aprile. Il programma proseguirà venerdì 27 con interventi su via Busi — chiusura totale tra Lungomare Tintori e viale Cristoforo Colombo — e, con chiusure parziali, su Lungomare Tintori all'intersezione con via Busi, viale Principe Amedeo tra viale Vittor Pisani e viale Doria, viale Nazario Sauro tra viale Principe Amedeo e viale Filzi, e via Cirene tra viale Misurata e viale Zuara. La settimana si chiuderà con i lavori del 30 e 31 marzo: via Nataloni sarà interessata da una chiusura totale tra via Dario Campana e Parco XXV Aprile, via Michelangelo Tonti da una chiusura parziale nel tronco tra viale Roma e piazzale Cesare Battisti. Le ultime giornate di marzo vedranno infine gli interventi su via Bottego, con chiusura parziale tra via Romolo Gessi e viale Duca degli Abruzzi, e su via Massaia, con chiusura parziale tra viale Bottego e via Marecchiese.

Aprile si aprirà con i lavori su via Marecchiese, chiusura parziale tra via Massaia e via del Cavallo, Il 9 aprile saranno interessate via Castracane con chiusura parziale tra corso d'Augusto e vicolo del Voltone, via Bertani nell’ultimo tratto fino a via Bastioni Orientali, via Trantanove con chiusura parziale tra via Stegani e via Vicinale dell'Ausa, e via Vega con chiusura parziale nel tronco tra via Pegaso e via Acquario. Il programma si concluderà il 10 aprile con gli interventi su via Andrea Costa, chiusura parziale tra via Tevere e via dei Lavoratori, via Melucci, con lavori sul marciapiede lato mare tra viale Rimembranze e via Galilei, e via Tommaseo, chiusura parziale tra via Cuoco e via L. da Vinci.

Per quanto riguarda i casi in cui è prevista la temporanea chiusura totale della carreggiata, i provvedimenti si riferiscono esclusivamente alle ore necessarie all’intervento nei normali orari lavorativi, dalle 8 alle 19. In ogni caso, il transito sarà sempre garantito ai residenti e ai mezzi di emergenza, mentre la gestione delle intersezioni avverrà attraverso chiusure parziali. In caso di imprevisti o condizioni meteorologiche avverse, il cronoprogramma potrà essere aggiornato.

"Quello avviato dal Comune nel 2023 è un piano strutturato che punta a garantire standard più elevati nella qualità dei ripristini stradali e a ottimizzare la programmazione degli interventi delle diverse aziende che operano sul suolo pubblico. L'obiettivo è assicurare uniformità nei lavori e una calendarizzazione condivisa tra i diversi operatori, così da ridurre i disagi alla circolazione e limitare le successive riaperture degli scavi negli stessi punti. Gli uffici del settore Lavori Pubblici hanno intensificato i contatti con le aziende per concentrare, per quanto possibile, più interventi nella stessa finestra temporale. Una linea più rigorosa, nata dalle verifiche tecniche e dalle segnalazioni dei cittadini, che ha portato alla definizione di linee guida condivise per tutti gli operatori impegnati nelle sistemazioni delle condotte, delle linee telefoniche, della rete di illuminazione pubblica e della posa dei cavi in fibra ottica. E i risultati sono evidenti: dal 2023 a oggi sono state riqualificate centinaia di strade cittadine, tutte senza alcun onere per le casse comunali, poiché ogni intervento è realizzato a totale carico dell'azienda responsabile degli scavi, in applicazione del regolamento sull'uso del suolo pubblico", spiega l'amministrazione comunale.

“Le 20 vie che saranno riqualificate in queste settimane — aggiunge Mattia Morolli, assessore ai Lavori Pubblici — sono la conferma della determinazione con cui stiamo affrontando il tema del ripristino degli asfalti dopo i lavori ai sotto servizi. Non è solo una questione estetica: è una questione di sicurezza per chi percorre le nostre strade ogni giorno, a piedi, in bicicletta o con qualsiasi altro mezzo. Il coordinamento con le aziende è fondamentale per ridurre al minimo disagi e chiusure. E voglio ribadire un punto essenziale: tutti questi interventi sono realizzati a totale carico delle aziende dei sotto servizi, in quanto caso Enel, senza che il Comune spenda un solo euro. È un risultato concreto di una politica rigorosa che stiamo portando avanti con continuità nell'interesse dei cittadini e del decoro della nostra città.”