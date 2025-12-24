Rimini, 200 sanzioni Ztl in due anni: azienda di logistica costretta a rateizzare 34mila euro

Dimentica il pass Ztl: azienda riminese dovrà pagare 950 euro al mese fino al 2028

Quasi 200 multe in due anni nella Ztl nord del lungomare: a farne le spese è stata un’azienda riminese di logistica. Lo riporta il Resto del Carlino. Il titolare, dopo aver accumulato una lunga serie di verbali mai pagati, ha chiesto e ottenuto dal Comune la rateizzazione del debito, che ammonta a 34.065 euro.

Il pagamento sarà dilazionato in 36 rate mensili da quasi 950 euro ciascuna, con scadenza finale prevista per la fine del 2028. Il Comune ha avvertito: basta saltare due rate, anche non consecutive, e il beneficio decade, rendendo immediatamente esigibile l’intero importo residuo.

L’azienda non aveva mai richiesto i pass necessari per circolare nella Ztl attiva da Torre Pedrera a Rivabella, portando i suoi mezzi – diversi e con circa cinquanta dipendenti – a transitare senza permesso e accumulare sanzioni. L’importo iniziale di 31.837 euro è cresciuto con spese e interessi fino all’attuale cifra.

Non è l’unico caso: molte richieste di rateizzazione riguardano proprio le multe nella Ztl nord, dove solo quest’anno i verbali sono stati 27mila, mentre nel 2024 superavano i 34mila.

Intanto, a breve sarà attiva anche la Ztl nel centro storico. I divieti esistono dal 2018, ma le telecamere erano spente. Entro metà febbraio torneranno a controllare 13 varchi, di cui tre nel borgo San Giuliano.