Altarimini

Rimini, 200 sanzioni Ztl in due anni: azienda di logistica costretta a rateizzare 34mila euro

Dimentica il pass Ztl: azienda riminese dovrà pagare 950 euro al mese fino al 2028

A cura di Glauco Valentini Redazione
24 dicembre 2025 10:05
Rimini, 200 sanzioni Ztl in due anni: azienda di logistica costretta a rateizzare 34mila euro - Uno dei varchi di accesso della Ztl di Rimini nord
Uno dei varchi di accesso della Ztl di Rimini nord
Rimini
Attualità
Condividi

Quasi 200 multe in due anni nella Ztl nord del lungomare: a farne le spese è stata un’azienda riminese di logistica. Lo riporta il Resto del Carlino. Il titolare, dopo aver accumulato una lunga serie di verbali mai pagati, ha chiesto e ottenuto dal Comune la rateizzazione del debito, che ammonta a 34.065 euro.

Il pagamento sarà dilazionato in 36 rate mensili da quasi 950 euro ciascuna, con scadenza finale prevista per la fine del 2028. Il Comune ha avvertito: basta saltare due rate, anche non consecutive, e il beneficio decade, rendendo immediatamente esigibile l’intero importo residuo.

L’azienda non aveva mai richiesto i pass necessari per circolare nella Ztl attiva da Torre Pedrera a Rivabella, portando i suoi mezzi – diversi e con circa cinquanta dipendenti – a transitare senza permesso e accumulare sanzioni. L’importo iniziale di 31.837 euro è cresciuto con spese e interessi fino all’attuale cifra.

Non è l’unico caso: molte richieste di rateizzazione riguardano proprio le multe nella Ztl nord, dove solo quest’anno i verbali sono stati 27mila, mentre nel 2024 superavano i 34mila.

Intanto, a breve sarà attiva anche la Ztl nel centro storico. I divieti esistono dal 2018, ma le telecamere erano spente. Entro metà febbraio torneranno a controllare 13 varchi, di cui tre nel borgo San Giuliano.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini