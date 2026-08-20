Rimini, 21 agosto 2026: meteo dettagliato e possibili acquazzoni pomeridiani

Previsioni per Rimini — 21 agosto 2026: giornata calda e umida con cielo generalmente nuvoloso e un episodio di pioggia leggera nel primo pomeriggio.

L'aria rimane calda e piuttosto umida su Rimini per il 21 agosto 2026: la giornata si presenta con cielo prevalentemente nuvoloso, ventilazione moderata dai quadranti meridionali e la possibilità di una breve pioggia leggera nel primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio per fasce orarie, utile per programmare attività all'aperto o il rientro in serata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature intorno a 26,4 °C, umidità al 70% e cielo con nubi sparse (copertura ~77%). Vento debole dai quadranti meridionali a ~3,0 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Pressione attorno a 1011 hPa; visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): lieve calo termico notturno a 25,9 °C, umidità in aumento (79%). Cielo ancora a tratti nuvoloso ma più aperto (copertura ~42%). Vento da sud a ~3,5 m/s, sensazione di afa localmente accentuata (feels like 26,6 °C).

Mattina (06:00): temperature risalgono a 26,7 °C, umidità 71%. Condizioni di cielo con nubi sparse (copertura ~58%). Vento debole da sud a ~3,3 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s; umidità e dew point indicano aria ancora relativamente umida.

Mezza mattinata (09:00): aumento termico a 28,5 °C, umidità scende al 51% ma il cielo si presenta coperto (copertura ~96%). Vento meridionale moderato a ~4,7 m/s con raffiche prossime a 9,0 m/s; sensazione di caldo accentuato (feels like 29,2 °C).

Mezzogiorno (12:00): temperatura vicina ai 27,6 °C, umidità in calo (46%) ma cielo ancora coperto. Vento ruota verso sud-ovest e si intensifica, mediamente ~9,4 m/s con raffiche fino a 14,0 m/s: si tratta della finestra con la ventilazione più sostenuta della giornata.

Primo pomeriggio (15:00): fase a maggior attenzione: possibile pioggia leggera con precipitazione stimata di 0,15 mm nelle tre ore (probabilità circa 36%). Temperatura 27,6 °C, umidità 42%, vento da sud-ovest intorno a 6,8 m/s con raffiche fino a 10,0 m/s. Cielo più aperto (copertura ~44), ma con passaggi instabili che possono portare a precipitazioni brevi e localizzate.

Tardo pomeriggio (18:00): attenuazione dei fenomeni: temperature scendono a 26,0 °C, umidità sale al 57%. Cielo con nubi sparse (copertura ~68%) e vento in rotazione verso ovest a ~2,6 m/s con raffiche contenute; condizioni più piacevoli per attività all'aperto.

Sera (21:00): serata calda e umida con nubi sparse, temperatura sui 25,5 °C e umidità intorno al 69%. Vento debole occidentale/sud-ovest a ~2,6 m/s (raffiche fino a 3,8 m/s). Pressione in lieve aumento verso 1011 hPa e visibilità ottima.

Riepilogo del giorno

Giornata tipica d'estate su Rimini: caldo umido, cielo generalmente nuvoloso e ventilazione variabile dai quadranti meridionali con punte di intensità fra mattina e metà giornata. Possibile pioggia leggera e breve attesa nel primo pomeriggio (circa 0,15 mm), per il resto condizioni stabili e temperature tra ~25,5 °C e 28,5 °C. Consiglio pratico: portare con sé un riparo impermeabile leggero per il pomeriggio e considerare la ventilazione moderata nelle ore centrali.